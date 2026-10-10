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A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének megválasztott Unger Anna Róza politológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának docense (b) és a hivatal nyomozati elnökhelyettesének megválasztott Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Fõügyészség ügyésze leteszi esküjét az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 28-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Védeni kell a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit, kiderült, mennyibe fog kerülni

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Idén 175 millió, jövőre 848 millió forintot különítettek el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek védelmére. A Fidesz a honlapján „új ÁVH-nak” nevezi a szervezetet, és listázza a vezetőit. Az is kiderült: az NVVH-hoz vezényelhetők a rendvédelmi szervek hivatásos állományának tagjai, de ehhez az érintett beleegyezése szükséges.

Szombaton hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnökhelyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csaknem 849 millió forint többletforrás biztosításáról rendelkezett - derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányrendeletből és -határozatból.

A kormány az NVVH elnökét és nyomozati elnökhelyettesét felvette az állandó személyvédelemben részesülők körébe, a védelem költségeinek fedezetére a pénzügyminiszternek, a belügyminiszter bevonásával, egyszeri 175,1 millió forint többletforrást kell biztosítania a rendőrség idei költségvetésében, amelyből 111,2 millió forint a személyi juttatások kiadási előirányzatát növeli.

A kormány arról is határozott, hogy 2027-től beépülő jelleggel évi 848,7 millió forint többletforrást kell biztosítani a rendőrség költségvetésében a két vezető személyvédelmével járó kiadások fedezésére.

Ugyancsak a Magyar Közlönyben jelent meg az a határozat, amelynek értelmében az NVVH a nemzetbiztonsági védelem alá tartozó szervek közé kerül.

A pénteken kihirdetett rendeletek a hivatal személyi állományának kialakításáról is rendelkeznek. Ennek értelmében

a rendvédelmi szervek hivatásos állományának tagjai az NVVH-hoz vezényelhetők, ehhez azonban az érintett beleegyezése szükséges.

A vezénylést az NVVH vezetője kezdeményezi, és a miniszter határozatban rendeli el. A rendelet kitér arra, hogy a vezényelt személy kérheti a vezénylés megszüntetését, a miniszternek pedig a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül meg kell szüntetnie a vezénylést.

A kormány külön szabályozta az NVVH tagjainak büntetőeljárással összefüggő személyi védelmét is. Ennek elrendeléséről az NVVH elnöke dönt, az elnök fenyegetettsége esetén pedig a nyomozati elnökhelyettes jogosult dönteni. A védelem az érintett hivatali foglalkoztatásának megszűnését követően is biztosítható, ha annak szükségessége az NVVH-nál végzett munkájával függ össze.

A nemzetbiztonsági védelemről szóló határozat és a kormányrendeletek szombaton léptek hatályba.
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Kezdőlap    Belföld    Védeni kell a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit, kiderült, mennyibe fog kerülni

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nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal

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