Védeni kell a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit, kiderült, mennyibe fog kerülni

Szombaton hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnökhelyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csaknem 849 millió forint többletforrás biztosításáról rendelkezett - derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányrendeletből és -határozatból.

A kormány az NVVH elnökét és nyomozati elnökhelyettesét felvette az állandó személyvédelemben részesülők körébe, a védelem költségeinek fedezetére a pénzügyminiszternek, a belügyminiszter bevonásával, egyszeri 175,1 millió forint többletforrást kell biztosítania a rendőrség idei költségvetésében, amelyből 111,2 millió forint a személyi juttatások kiadási előirányzatát növeli.

A kormány arról is határozott, hogy 2027-től beépülő jelleggel évi 848,7 millió forint többletforrást kell biztosítani a rendőrség költségvetésében a két vezető személyvédelmével járó kiadások fedezésére.

A Fidesz listázza az NVVH vezetőit Magyar Péter miniszterelnök augusztus 28-án, az NVVH két vezetőjének megválasztása napján a Facebook-oldalán azt közölte, hogy elrendelték az NVVH elnökének és nyomozati elnökhelyettesének 24 órás rendőri védelmét. A kormányfő úgy fogalmazott, Unger Anna és Tasnády Katalin „a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak”.

A Fidesz a honlapján „új ÁVH-nak” nevezi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A Fidesz honlapján szerepel is a két vezető neve és fotója, azzal a felirattal, hogy „folytatás következik”. „Aki ebben az ÁVH-ban munkát vállal, döntéseket hoz, eljárásokban vesz részt, nem tudja elkerülni a pénzügyi és jogi felelősségre vonást, amikor majd helyreállítják a jogállamot” – jelentette ki korábban Orbán Viktor.

Ugyancsak a Magyar Közlönyben jelent meg az a határozat, amelynek értelmében az NVVH a nemzetbiztonsági védelem alá tartozó szervek közé kerül.

A pénteken kihirdetett rendeletek a hivatal személyi állományának kialakításáról is rendelkeznek. Ennek értelmében

a rendvédelmi szervek hivatásos állományának tagjai az NVVH-hoz vezényelhetők, ehhez azonban az érintett beleegyezése szükséges.

A vezénylést az NVVH vezetője kezdeményezi, és a miniszter határozatban rendeli el. A rendelet kitér arra, hogy a vezényelt személy kérheti a vezénylés megszüntetését, a miniszternek pedig a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül meg kell szüntetnie a vezénylést.

A kormány külön szabályozta az NVVH tagjainak büntetőeljárással összefüggő személyi védelmét is. Ennek elrendeléséről az NVVH elnöke dönt, az elnök fenyegetettsége esetén pedig a nyomozati elnökhelyettes jogosult dönteni. A védelem az érintett hivatali foglalkoztatásának megszűnését követően is biztosítható, ha annak szükségessége az NVVH-nál végzett munkájával függ össze.

A nemzetbiztonsági védelemről szóló határozat és a kormányrendeletek szombaton léptek hatályba.