ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.98
usd:
325.88
bux:
141261.98
2026. október 9. péntek Dénes
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Anya olvas mesét gyermekének.
Nyitókép: Getty Images

Meglepő felmérés készült az olvasási nehézségekkel küzdő gyerekekről

Infostart / MTI

Azok a gyerekek is küzdhetnek olvasási nehézséggel, akiknek az eredményei ezt nem jelzik feltétlenül – figyelték meg a Pécsi Tudományegyetem kutatói abban a vizsgálatban, amelyben 140 ötödik osztályos tanuló olvasását mérték fel tizenhárom szempont szerint szeptemberben, Baranya megyében.

A szókincstől a fonológiai feldolgozáson és a figyelmen át az olvasási motivációig több szempont szerint vizsgálódtak a szakemberek – közölte a program kommunikációjával megbízott ügynökség pénteken az MTI-vel.

A Pécsi Tudományegyetem Olvasási Fluencia és Szövegértés Kutatócsoportjának kutatása egy részében a szemmozgást infrakamera is rögzítette, megmutatva, hogy mi történik néma olvasás közben. A vizsgálatok egyik legfontosabb eredménye, hogy a szófelismerési nehézségre utaló szemmozgásmintázatok nem csak azoknál a tanulóknál jelentek meg, akiket korábban olvasási problémával diagnosztizáltak.

A vizsgálatból kiderült, hogy a tanulók többsége nem a címmel kezdi az olvasást, hanem rögtön az első sorral, majd a sor közepéhez érve többen visszaugranak a címhez. Előzetes áttekintésre, újraolvasásra vagy más tudatos olvasási stratégiára mindössze egy-két esetben került sor.

A szövegértésben éles határ húzódik a visszakereshető információ és az összefüggés között. A „mi?", „mikor?", „hol?" típusú kérdésekre a tanulók jellemzően megtalálják a választ, azonban a következtetést igénylő „hogyan?" és „miért?" kérdések már komoly nehézséget okoznak. Gyakori, hogy a gyerek minden egyes kérdésnél elölről kezdik olvasni az egész szöveget.

Az eredetileg második osztályosoknak készült rövid szövegértési feladatsor ötödikben sem eredményezett maximális pontszámokat. A szókincs bizonyult a legnehezebb területnek, az álszavak ismétlése pedig a legerősebbnek. A hangos olvasásban a betű-hang integráció kevés kivétellel kialakult, de jelentős szórás mutatkozott abban, ki jutott el az automatizált olvasás szintjére.

A kutatók szerint pedagógiai szempontból a legfontosabb eredmény, hogy a szociokulturális háttér szerinti különbségek az olvasási problémákat illetően nem minden területen rajzolódnak ki. A szókincs és a szövegértés területén több kiemelkedő teljesítmény jelent meg azoknál a tanulóknál, akiknek kulturális környezetében az olvasás hangsúlyosabb szerepet kap, ugyanakkor a fonológiai tudatosság, a beszédészlelés, a munkamemória és az olvasástechnika esetében minden vizsgált iskolában voltak kiemelkedően és gyengébben teljesítő tanulók egyaránt.

A kutatást vezető Steklács János szerint nem oszthatók a gyerekek jó és gyenge olvasók csoportjára, és nem lehet megjósolni a háttér alapján, kinek mivel lesz problémája. Ugyanaz a gyerek lehet stabil technikájú olvasó úgy, hogy közben a következtetéseknél elakad, más meg éppen fordítva. Ezért sem vezet eredményre mindenkinél az a módszer, ha egyszerűen csak többet gyakorol.

Az eredmények alapján készülnek egyéni fejlesztési tervek, amelyeket a résztvevő gyerekek, a szüleik, a pedagógusaik és a fejlesztő szakemberek megkapnak. Ezek nem általános tanácsok, hanem arra épülnek, hogy az adott tanulónál mi az erősség és hol van a támogatást igénylő pont.

A kampány célja, hogy láthatóvá tegye azt a tényt, hogy az olvasás nem csupán tantárgy, hanem egy életen át meghatározó készség, sokszor egy munkaszerződés vagy egy hivatalos levél értelmezése is ezen múlik. Aki gyerekkorban elakad, felnőttként is hátrányból indul – állítják a szakértők.

Az olvasási nehézség hátterében gyakran az agy működésében rejlő, mérhető idegrendszeri okok állnak, a szemmozgás-koordinációtól a figyelmi feldolgozáson át a hangok és betűk összekapcsolásáig. Ezek függetlenek az intelligenciától, mégis ritkán derül ki, hogy mi okozza a nehézséget. Ha nem ismerik fel időben, a lemaradás halmozódik, hiszen csökken az önbizalom, a motiváció, nő az iskolai lemorzsolódás veszélye. A kutatás ezért arra kereste a választ, hogy mi áll egy-egy gyerek olvasási nehézsége mögött, hogy személyre szabott segítséget lehessen ilyen esetben nyújtani.

A magyarországi kampány az UniCredit Foundation és a Junior Achievement Europe közös oktatási programját, a Re-Power Your Future-t támogatja, amely az oktatási esélyegyenlőség növelését és az iskolai lemorzsolódás csökkentését célozza. A kampány nagykövetei Dragomán György és Nyáry Krisztián írók, valamint Hadházi Renáta pedagógus.

A kampányhoz kapcsolódó, az UniCredit Bank 52 fiókjában és központjában indított mesekönyv-gyűjtés is befejeződött, az összegyűlt 850 darab gyerekkönyvet a Pécsi Csorba Győző Könyvtár juttatja el a programban részt vevő iskolák könyvtáraiba.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Meglepő felmérés készült az olvasási nehézségekkel küzdő gyerekekről

felmérés

gyerekek

olvasás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jutalmat kapnak a paksi fenékküszöb építői – bejelentéseket tett Magyar Péter és Vitézy Dávid

Jutalmat kapnak a paksi fenékküszöb építői – bejelentéseket tett Magyar Péter és Vitézy Dávid

Fenékküszöb, sport-összeférhetetlenség, költségvetés, egészségügy, vagyonadó-ekho-kata és közlekedési, illetve egyéb beruházások is napirendre kerültek a bejelentések között a rendkívüli időpontban kezdődött kormányzati sajtótájékoztatón. Kiderült az is, hogy 25 forinttal csökken a 7,5 tonna fölötti dízeles járművek jövedéki adója.
 

Lemondott a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

Magyar Péter határozott kijelentést tett: nincs alku!

Bocsánatot kért a gyerekektől Czibere Károly, az Orbán-kormány volt államtitkára

„Le kell mondaniuk” – Magyar Péter élesen üzent az ÁSZ és a GVH vezetőjének – videó

VIDEÓ
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.09. péntek, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó a hangulat a tőzsdéken, kilőtt az OTP

Jó a hangulat a tőzsdéken, kilőtt az OTP

Nyomás alá került a csütörtöki kereskedésben az OTP, ennek eredményeként jelentős eséssel zárt a BUX, ma azonban markánsabb felfelé korrekciót látni a bankpapír piacán, és ezzel együtt a BUX indexben is. A nemzetközi hangulat inkább pozitív, bár az amerikai indexek vegyesen zártak és Ázsiában is felemás elmozdulásokat látni a tőzsdéken, az európai tőzsdéken határozott emelkedések vannak. Makroadatok tekintetében csendes lesz a nap külföldön, a befektetők továbbra is a kötvényhozamok és az olajár alakulására figyelnek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos hibát követ el a legtöbb fiatal pár: megszólalt a szakértő, ezen bukhat el a kapcsolat

Súlyos hibát követ el a legtöbb fiatal pár: megszólalt a szakértő, ezen bukhat el a kapcsolat

A fizetés és a pénzügyek témája továbbra is az egyik legkényesebb kérdés az ismerkedés során.

BBC
Business Sport Travel Science
Firing squad execution to be livestreamed, Pentagon says

Firing squad execution to be livestreamed, Pentagon says

Pete Hegseth says the execution will be public, but a legal expert says the "unprecedented" decision is on "uncertain legal terrain".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 9. 14:46
A csalók már a vagyonvédelmi hivatalra is hivatkoznak, álrendőröket kaptak el az igaziak
2026. október 9. 14:10
Kiberbűnözés elleni akcióhoz csatlakozott az NNI
×
×