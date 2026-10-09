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Kerékpárosok a Horizont kerékpáros kéktúra Bakonybél és Nagyoroszi közötti, 459 kilométeres szakaszának átadása után Pilisszentlászlón 2025. március 31. A szakasz megvalósításához 40 millió forintot adott az aktív Magyarországért államtitkárság.
Nyitókép: Kocsis Zoltán

Elképesztő látvány, kiszáradt a legendás magyar patak völgye – fotók

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Teljesen kiszáradt a Cuha-völgy. Korábban még víz csordogált a patakban, amiben most már egy csepp sincs a hónapok óta tartó aszály következtében.

A Bakony egyik legszebb völgye, a hazánkban páratlannak számító Cuha-patak szurdokának sziklafalai között többnyire bővízű forrás kanyarog. A Cuha-völgyi gázlók „leküzdése" élményszámba megy Vinye és Porvacsesznek között kicsiknek és örökifjaknak egyaránt, most azonban kicsit sem kell tartani attól, hogy a kirándulók zoknija vizes legyen egy-egy rosszul sikerült lépés után – számolt be a szomorú hírről a Kisalföld.

Az aszályt nem csak a Bakony sínyli meg. A Balatonból például a legutóbbi becslések szerint mintegy 95 ezer olimpiai medencényi – azaz 238 millió köbméternyi – víz hiányzik. Ez azt jelenti, hogy az október 5-i adatok szerint sok helyen mindössze 30 centiméteres a vízszint, ami a 41 évvel ezelőtti állapotnál is rosszabb. Ez a valaha mért legalacsonyabb vízállásnál mindössze 8 centiméterrel magasabb – írja a Dívány.

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Kezdőlap    Belföld    Elképesztő látvány, kiszáradt a legendás magyar patak völgye – fotók

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