Elképesztő látvány, kiszáradt a legendás magyar patak völgye – fotók

A Bakony egyik legszebb völgye, a hazánkban páratlannak számító Cuha-patak szurdokának sziklafalai között többnyire bővízű forrás kanyarog. A Cuha-völgyi gázlók „leküzdése" élményszámba megy Vinye és Porvacsesznek között kicsiknek és örökifjaknak egyaránt, most azonban kicsit sem kell tartani attól, hogy a kirándulók zoknija vizes legyen egy-egy rosszul sikerült lépés után – számolt be a szomorú hírről a Kisalföld.

Az aszályt nem csak a Bakony sínyli meg. A Balatonból például a legutóbbi becslések szerint mintegy 95 ezer olimpiai medencényi – azaz 238 millió köbméternyi – víz hiányzik. Ez azt jelenti, hogy az október 5-i adatok szerint sok helyen mindössze 30 centiméteres a vízszint, ami a 41 évvel ezelőtti állapotnál is rosszabb. Ez a valaha mért legalacsonyabb vízállásnál mindössze 8 centiméterrel magasabb – írja a Dívány.