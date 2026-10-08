Mutatjuk, hol nem érdemes most nagy levegőt venni Magyarországon

Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete (WMO) csütörtöki figyelmeztetése szerint az El Niño-jelenség tovább erősödik, és a decemberi csúcspontján az 1950 óta mért legintenzívebb lehet. Ez a természetes éghajlati folyamat az emberi tevékenység okozta klímaváltozással párosulva világszerte jelentős hőmérséklet-emelkedést és szélsőséges időjárási eseményeket válthat ki – írja a France24.