Mutatjuk, hol nem érdemes most nagy levegőt venni Magyarországon

A levegőhigiénés index négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.
A csütörtökön közölt adatok szerint egészségtelen Szombathely, Mosonmagyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegőjének minősége.
Szentgotthárd, Sarród, Ajka, Kaposvár, Pécs, Székesfehérvár, Dunaújváros, Százhalombatta, Tököl, Budapest, Esztergom, Kecskemét, Szeged, Békéscsaba, Debrecen, Oszlár, Hernádszurdok, valamint a Sajó völgyében Miskolc, Sajószentpéter, Kazincbarcika és Putnok levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.
A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint csütörtökön a nagy területen megélénkülő déli szélnek köszönhetően a levegőminőség már kedvezően alakul.