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Egy kalapot viselő kisfiú kisfiú egy régi autó volánjánál.
Nyitókép: Unsplash

A rendőrök is meglepődtek: 8 éves kisfiú vezette az autót – videó

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A gyereknek ráadásul az anyja adta oda a rendszám nélküli jármű kulcsát, azzal a feltétellel, ha tinédzser barátja is vele megy.

A Veszprém megyei rendőrség Facebook-on közzétett videóban számolt be egy igen különös esetről, ami még tapasztalt kollégáikat is meglepte: egy nyolcéves kisfiú vezetett autót Sümegen – írja a 24.hu.

A rendőrök egy rendszám nélkül közlekedő járműre lettek figyelmesek Sümeg belterületén, így intézkedés alá vonták. A volán mögött egy mindössze 8 éves kisfiú ült, aki ráadásul nem elcsente az autó indítókulcsát, hanem az anyja adta oda neki.

A kisfiú az intézkedő egyenruhásoknak elárulta: anyja azzal a feltétellel engedte el autókázni, hogy vele tart egy 14 éves barátja. A tinédzser viszont, amint észlelte, hogy rendőrök jönnek, kiugrott az autóból és elszaladt.

A hatóság az édesanyát is megkereste, aki ellen járművezetés tiltott átengedése és kiskorú veszélyeztetése miatt indítottak büntetőeljárást.

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Kezdőlap    Belföld    A rendőrök is meglepődtek: 8 éves kisfiú vezette az autót – videó

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