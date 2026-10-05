NKA-ügy: a főügyészség két gyanúsítottnál bűnügyi felügyeletet indítványozott, meg is indokolta

Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtószóvivője az MTI érdeklődésére elmondta: az ügyészség úgy ítélte meg, hogy bár a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény megalapozott gyanúja, valamint a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye továbbra is fennáll, a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye azonban már nem. A nyomozók ugyanis minden olyan eljárási cselekményt elvégeztek, amelyet a gyanúsítottak esetlegesen befolyásolhattak volna – tette hozzá.

Hangsúlyozta továbbá, hogy a gyanúsítottak emellett megfizették a felmerült vagyoni hátrány összegét is, így az ügyészség álláspontja szerint a letartóztatás helyett elegendő az enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása.

A főügyészségi indítvány alapján a bűnügyi felügyelet azzal járna, hogy a gyanúsítottak engedély nélkül nem hagyhatnák el a lakóhelyük szerinti települést, és hetente kétszer jelentkezniük kellene az illetékes rendőrkapitányságon. A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája az ügyiratok alapján a következő napokban dönt az indítványról – mondta Bodó Marianna.