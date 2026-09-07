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Munkában a vízimentők: újraélesztés a Balatonnál.
Nyitókép: Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata

Itt a balatoni halálstatisztika, van egy új, vészjósló jelenség

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Jelentősen javultak a vízbefulladási statisztikák a Balatonon az elmúlt évtizedekben: míg a kilencvenes évek elején még közel 50 haláleset történt évente, a 2020-as évek elejére 10 körülinek felel meg ez a szám. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 2026. január 1. és augusztus 31. között hatan vesztették életüket a tóban.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság (BVRK) az év első nyolc hónapjában 137 esetben összesen 227 embert mentett ki a vízből.

A mentések legnagyobb részét, mintegy 31 százalékát a gyorsan népszerűvé vált SUP-ot használók tették ki, a fürdőzők és egyéb fürdőeszközök használói mellett.

Szabályszegések miatt 323 esetben szabtak ki helyszíni bírságot és 107 alkalommal tettek feljelentést a vízirendőrök, az intézkedések jelentős része a viharjelzési szabályok megszegéséhez kapcsolódott – ismertette az adatokat a

A rendőrség arra figyelmeztet, hogy az utóbbi időszakban tapasztalható alacsony vízállás – amely nyár végén 40 centiméter környékén alakult – új kockázatokat hordoz magában.

A sekélyebb víz miatt a fürdőzők a megszokottnál sokkal beljebb gyalogolnak a mederben, ahol hirtelen érhetik őket a természetes vízmozgások által kialakított marásvonalak.

Ezeknél a medermenti árokszerű süllyedéseknél a vízmélység lépésről lépésre akár több métert is eshet, ami felkészületlen vagy úszni nem tudó strandolók esetében könnyen pánikhoz és tragédiához vezethet.

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Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
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