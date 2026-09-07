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A nyári főszezonnak vége, az Adria InterCity azonban továbbra is úton van. Sőt, ebben az évben a megszokottnál is tovább: egészen október elejéig közlekedik Budapest és Split között – hívta fel a figyelmet a MÁV-csoport vezérigazgatója.
Nyitókép: Hegyi Zsolt/Facebook

Fontos hír a magyarok egyik kedvenc járatáról

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A nyári főszezonnak vége, az Adria InterCity azonban továbbra is úton van. Sőt, ebben az évben a megszokottnál is tovább: egészen október elejéig közlekedik Budapest és Split között – hívta fel a figyelmet a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Hegyi Zsolt a közösségi oldalán emlékeztetett, hogy a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés.

„Van ebben a vonatban valami, amit nehéz pusztán menetidővel vagy kilométerekkel leírni. Az éjszakai utazásnak, a háló- és fekvőhelyes kocsiknak van egy sajátos hangulata – talán ezért is lett az Adria IC az utasaink egyik kedvence” – írta.

A vezérigazgató szerint vannak vonatok, amelyeknél nem csak az számít, hová visznek. Az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet az élmény – zárja a bejegyezést.

További információk az Adria InterCity-ről itt olvashatók.

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