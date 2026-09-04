Magyar Péter: felmentették a Mandinert kiadó cég vezérigazgatóját

Magyar Péter úgy fogalmazott: "a mai nappal leállításra kerül a hazug propagandalap mindennemű finanszírozása".
Itt van Magyar Péter újabb bejelentése a nyugdíjakról
Magyar Péter úgy fogalmazott: "a mai nappal leállításra kerül a hazug propagandalap mindennemű finanszírozása".
Több nyugat-balkáni országban is terjednek a nyugat-nílusi vírusfertőzések a 2026-os szezonban. Horvátországban tíz, Szerbiában tizenegy esetet regisztráltak, míg Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Montenegróban, Bosznia-Hercegovinában, Szlovéniában és Koszovóban egyelőre nem mutattak ki fertőzést.
Azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyagpiac teljes átvilágítását sürgeti a Független Benzinkutak Szövetsége.
Germany has blamed Russia for an attack on Leipzig airport but there has been a series of suspicious incidents elsewhere.