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Magyar Péter miniszterelnök a Mol Dunai Finomítójában tartott sajtótájékoztatón Százhalombattán 2026. július 31-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Magyar Péter: felmentették a Mandinert kiadó cég vezérigazgatóját

Infostart / MTI

A pénzügyminiszter utasítására felmentették a Mandiner nevű lapot kiadó cég vezérigazgatóját – közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán.

Magyar Péter úgy fogalmazott: "a mai nappal leállításra kerül a hazug propagandalap mindennemű finanszírozása".

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: felmentették a Mandinert kiadó cég vezérigazgatóját

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