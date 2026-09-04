Eldőlő motoros, kiabálva menekülő autós – egy videón két furcsa eset

A Budapesti Autósok közölt egy videóban két olyan fedélzeti kamerás felvételt, amelyen valaki figyelmetlen volt, és ez majdnem súlyos balesethez vezetett.

Az első videón látható eset most hétfőn történt a budapesti Váci úton. Egy gyalogos a zebrán simán átsétált a piroson, és a közeledő motoros nem tudott mit tenni: óriásit fékezett, el is dőlt, ezzel megkímélve mindkettőjük életét – de a végén így is elütötte a gyalogost, szerencsére már csak kisebb erővel. A fedélzeti kamerás autós még annyit közölt, hogy hívtak mentőt, de a gyalogos simán elsétált – ezek szerint mindenki olcsón megúszta, de akár mindketten meghalhattak volna a figyelmetlenség miatt.

A másik felvételen egy Pomázi úti eset látható: a fás úton nyugodtan, szabályosan haladt a fedélzeti kamerás kocsi, amikor váratlanul egy kanyarban a szembesávban érkezett egy Suzuki. Az autós kiabálva éppen hogy le tudott húzódni – ha a vétlen autós gyorsabban megy vagy figyelmetlen, biztos a súlyos, frontális karambol.