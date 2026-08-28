Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Az Egyesült Államok elvárja, hogy Európa átvegye a felelősséget a saját konvencionális védelméért, és vezető szerepet vállaljon Ukrajna támogatásában – jelentette ki Elbridge Colby, az amerikai védelmi tárca védelmi politikáért felelős államtitkára szerdán a brüsszeli NATO-központban. Élesben használta Kijev ellen Oroszország a korszerűsített, Iszkander-1000-es rakétát – jelentette az RBK. Az új, Iszkander-1000 kódnevű, 9M723-2-es jelzésű fegyver több fejlesztést is kapott: 550 kilométerre növelték a hatótávolságát, új indítórendszert és korszerűbb rakétahajtóművet is építettek a fegyverrendszerbe. Tegnap riasztották a Románia légterét védő NATO-kontingenst, mivel fennállt a veszélye, hogy ismeretlen légi objektumok belépnek az ország területére Ukrajna felől – közölte az UNN. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.