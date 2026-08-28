Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Baranya Sándor egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
14.00 Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója
16.00 Major Róbert rendőr ezredes, egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Közbiztonsági Tanszékének vezetője
18.00 Wagner Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa
23.00 Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász
Vasárnap
5.00 Velkey György János, az Egyházi Kórházak Egyesületének elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója
8.00 Katona Csaba történész
13.00 Szabó Álmos úszóedző, Illés Fanni, Pap Bianka és Milák Kristóf mestere
14.00 Ürge-Vorsatz Diána fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
16.00 Müller Veronika professzor, egyetemi tanár, a Pulmonológiai Klinika igazgatója
18.00 Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke
23.00 Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Hétfő
3.00 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
5.00 Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus