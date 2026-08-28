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Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart

A hosszú hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Baranya Sándor, Puskás Tamás, Major Róbert, Sinkó Eszter, Velkey György és Ürge-Vorsatz Diána.

Szombat

11.00 Baranya Sándor egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője

14.00 Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója

16.00 Major Róbert rendőr ezredes, egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Közbiztonsági Tanszékének vezetője

18.00 Wagner Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa

23.00 Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász

Vasárnap

5.00 Velkey György János, az Egyházi Kórházak Egyesületének elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója

8.00 Katona Csaba történész

13.00 Szabó Álmos úszóedző, Illés Fanni, Pap Bianka és Milák Kristóf mestere

14.00 Ürge-Vorsatz Diána fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke

16.00 Müller Veronika professzor, egyetemi tanár, a Pulmonológiai Klinika igazgatója

18.00 Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke

23.00 Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója

Hétfő

3.00 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője

5.00 Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus

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Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

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Katona Csaba az Arénában: így lett a mohácsi csatából mohácsi vész

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NVVH vezetői pályázat: Hadházy Ákos közérdekű adatigénylést nyújt be

A Fidesz besúgóhálózattól tart, az Alkotmánybírósághoz fordulnak

Magyar Péter elárulta, hová költözhet az NVVH

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Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
 
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Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
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