Fordulat látszik a foglalkoztatottságban

Emelkedő tendencia rajzolódik ki a foglalkoztatottságban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.

A 2026. május–júliusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 651 ezer fő volt, mely 29 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma érdemben nem változott, 2 millió 471 ezer fő volt, míg a nők esetében 23 ezerrel, 2 millió 180 ezer főre mérséklődött.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 459 ezer fő dolgozott, mely 47 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 68 ezer fő volt, a külföldön dolgozóké pedig 124 ezer főt tett ki.

A 15–64 évesek körében a foglalkoztatási ráta megegyezett az egy évvel ezelőtti értékkel2, 75,3 százalék volt. A ráta a férfiak esetében 79,1 százalékot, a nők körében pedig 71,5 százalékot mutatott.

Foglalkoztatottság, 2026. május–július (KSH)

A 2026. május–júliusi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos létszáma 225 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,6 százalék volt.2

A férfiak esetében a munkanélküliek száma 113 ezer, a nőknél 112 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak körében változatlan maradt, 4,4 százalék, míg a nőknél 4,9 százalékra emelkedett.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,0 hónapot vett igénybe. A munkanélküliek 39,9 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 2,6 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől, míg

a több mint egy éve munkát keresőké 5,5 százalékponttal, 34,7 százalékra emelkedett.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. július végén az egy évvel korábbihoz képest 2,3 százalékkal, 216 ezer főre mérséklődött.