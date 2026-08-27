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Magyar Péter miniszterelnök a Mol Dunai Finomítójában tartott sajtótájékoztatón Százhalombattán 2026. július 31-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Magyar Péter besokallt, felszólítja a Fideszt

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Magyar Péter a Facebookon reagált a Pócs Jánossal folytatott csütörtöki parlamenti összeütközésére.

„Amit ma Pócs János a fiaim kapcsán a Parlamentben művelt, az minden szempontból elfogadhatatlan és tűrhetetlen” – írja közösségi oldalán a miniszterelnök.

„Felszólítom a Fidesz maradékát, hogy vagy neveljék meg a képviselőjüket, vagy távolítsák el az Országgyűlésből.

A továbbiakban nem fogom eltűrni, hogy bármelyik bűnöző még egyszer a kiskorú gyermekeimet a szájára vegye” – közli Magyar Péter.

A kormányfő azután szólt vissza Pócs Jánosnak a parlamentben, hogy a fideszes képviselő arról beszélt: a miniszterelnök gyermekkori szeretethiányát akarja megbosszulni, majd hozzátette, hogy egyedül Magyar gyermekeit lehet sajnálni.

Pócs János, a Fidesz képviselője az Országgyűlés csütörtöki ülésén arról beszélt: nem mehetnek el szó nélkül amellett, hogy a miniszterelnök minden felszólalásában lopással vádolja a Fidesz-frakció tagjait, ma azzal, hogy a nyuszimotorokat loptak. Szerinte ezt nem kötelesek elviselni – írja az MTI.

„Tudjuk nagyon jól, hogy mindez a gyermekkori trauma, az ön gyermekkori szeretethiányát akarja rajtunk megbosszulni. Tudja, hogy mit lehet itt sajnálni? Egyedül a gyermekeit” – fogalmazott az ellenzéki politikus.

Az ülést levezető Hallerné Nagy Anikó először Pócs Jánostól, majd később Magyar Pétertől is elvette a szót.

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Magyar Péter besokallt, felszólítja a Fideszt

Magyar Péter besokallt, felszólítja a Fideszt

Magyar Péter a Facebookon reagált a Pócs Jánossal folytatott csütörtöki parlamenti összeütközésére.
 

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