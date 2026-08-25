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Orbán Anita külügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés európai ügyek bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Orbán Anita megtette a feljelentést a Covid-beszerzések ügyében

Infostart / MTI

A külügyminiszter azért tett feljelentést, mert az átvilágítás során feltárt információk alapján különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúja, illetve a tárca előző felső vezetésének felelőssége merült fel.

A Külügyminisztérium nevében feljelentést tett kedden Orbán Anita tárcavezető a Covid-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán, Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében – közölte kedden a miniszter.

„A mai napon a Külügyminisztérium nevében, képviseletében megtettem a minisztériumban folyó átvilágítási munka eredményeként született első feljelentést” – mondta a tárcavezető.

Hozzátette, a Legfőbb Ügyészségnél ismeretlen tettesek ellen tett feljelentés a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2020 márciusában és áprilisában, a Covid-járvány elleni védekezés kapcsán körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti.

A minisztériumban folyó átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel

– jelezte. Orbán Anita tájékoztatása szerint a feljelentés tárgyát képező beszerzések során elsősorban lélegeztetőgépeket vásároltak.

A külügyminiszter kiemelte, a vizsgálat megkezdésekor a minisztériumban a beszerzésekről született dokumentáció hiányosan állt rendelkezésre, azonban ezeket 100 százalékosan nem tudták korábban törölni, sok mindent informatikai eszközökkel vissza tudtak állítani, amelyekkel teljesebb képet kaphattak a történtekről. A visszaállított információk nagysága eléri a 88 gigabájtot és a 130 ezer fájlt.

Az átvilágítás során feltárt információk szerint mennyiségi túlbeszerzés történt, a használhatóság figyelmen kívül hagyásával, valamint jelentős árkülönbözetet találtak a gyártói árakhoz képest.

Orbán Anita jelezte, egy invazív lélegeztetőgép működtetéséhez intenzív terápiás orvos, szakápoló, oxigénellátás és intenzív ágy is szükséges, és a később nyilvánosságra került adatok szerint Magyarországon nagyságrendileg 800-2000 beteg egyidejűleg intenzív ellátása volt biztosítható, azaz nem a gépek, hanem a képzett személyek hiánya volt a limit. Ennek ellenére

a beszerzésről döntők a gépszámot kezelték önálló kapacitásként, ugyanakkor még a járvány csúcsán is mindössze mintegy 2500 gép jutott el kórházakhoz, a készlet döntő része tartósan jelenleg is raktárban van

– ismertette a külügyminiszter. Arról is beszámolt, hogy a vámkezelés során a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendelkezésére álló eredeti gyártói számlák jelentősen alacsonyabb értéket mutattak, mint amennyit a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) a magyar viszonteladóknak fizetett.

Hat cég esetében tételesen kimutatható a különbözet, ami 13,48 milliárd forintot jelent. Csak egyetlen szerződésnél, a Proconcept Kft.-nél az értékkülönbözet 16 millió euró volt, ami körülbelül 5,8 milliárd forintnak felel meg.

Sajtóinformációk szerint a szállított gépek átlagára 17 millió forint volt, míg ugyanezek a modellek a gyártónál 1000 és 5000 dollár közötti áron voltak elérhetők, ami 348 ezertől 1,3 millió forintig terjed. Orbán Anita emlékeztetett:

egy korábbi kormányhatározat hatalmazta fel miniszterként arra, hogy a lélegeztetőgép-beszerzéseket tárják fel, ennek részeként javaslatot tesz majd a nyilvánosságra hozandó dokumentumokra is.

A feljelentésben indítványozta azt is, hogy a nyomozóhatóság keressen meg más szerveket is, amelyek érintettek voltak ezekben a beszerzésekben, így a a korábban az egészségügyért felelős belügyi tárcát, a NAV-ot vagy az Operatív Törzset.

Hangsúlyozta, hogy az átvilágítás nem az operatív szinteken látta a felelősséget, hanem az előző felső vezetés felelősségének gyanúját vetette fel, a károsult maga az államháztartás.

Kérdésre válaszolva a miniszter megerősítette: a minisztériumi átvilágítás előrehaladásával további feljelentések várhatók.

A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint a KKM 2020 tavaszán – a veszélyhelyzeti különleges jogrend keretében – mintegy 16 853 darab lélegeztetőgépet, továbbá védőeszközöket, PCR-teszteket és gyógyszereket szerzett be. A járvány kapcsán országosan beszerzett lélegeztetőgépek száma 19 002 volt, ebből a legnagyobb tételt, 16 853 darabot a KKM vásárolt.

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