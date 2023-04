Titkos helyre költözött át 59 ürge a börgöndi repülőtérről

Izgalmas projektet hajtottak végre természetvédelmi szakemberek az elmúlt napokban a börgöndi repülőtéren: ürgék egy jelentős állományát fogták be, hogy azokat áttelepítsék egy olyan élőhelyre, ahol zavartalanul folytathatják életüket – írja a feol.hu.

A telepítés lényege, hogy a lehető legkíméletesebben és leggyorsabban költöztessék az állatokat eredeti helyükről új otthonukba. Ehhez nyújtott segítséget a Magyar Közút is, amely kölcsönadta a hófogóit a befogáshoz, hogy a telepítendő állatok ne tudjanak kereket oldani.

Az ürgének rövid füvű gyepre van szüksége, ahol a talaj kellően laza. A rövid füvű jelleg régen a legeltetéstől volt rövid, viszont a gyepek nagy arányát felszántották az utóbbi évszázadban, és drasztikusan visszaszorult a legeltetéses állattartás az elmúlt időszakban. Az ürge viszont felfedezte a gyepes repülőtereket, ahol 2-3 hetente kaszálnak. "Ezeken

a repülőtereken nagyon jól érzi magát, és olyan erőteljes állományokat alkot, hogy mindenféle aggodalom nélkül ki lehet venni egyedeket,

hogy olyan helyre kerüljön, ahol ezek a feltételek megvalósulhatnak számára" – mondta Kovács Gergely, a Völgy-híd munkatársa.

Korábban az ürge tűzzel-vassal irtott kártevő volt, jelenleg azonban fokozottan védett állatfaj, 250 ezer forintos értékkel.

Az ürgék megfogása

Az állatokat speciális módszerekkel fogták be: alagutat fúrtak, biztosították azt, majd a befogott állatokat átvitték az új helyükre, ahol őrszem vigyázott biztonságukra. Az őrszem védte őket kiengedéskor a kóbor kutyáktól, éhes macskáktól, ragadozó madaraktól is. Az egyesület 100 ürge áttelepítésére kapott engedélyt, melyből eddig 59 példány áttelepítése történt meg. A következő telepítés nyár végén történik, ekkor 41 példányt foghatnak be és költöztethetnek át.

Az állatok védelme érdekében nem árulták el, hová kerültek az ürgék, de azt igen, hogy jószággal legeltetett löszvölgyben vannak, ahol a közelmúltig éltek. A mostani befogások során a nőstények feltehetően vemhesek voltak, így új élőhelyükön

azonnal szaporodással kezdhetik az életet.

A telepítést a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fejér megyei csoportja végezte, hozzájuk csatlakozott a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Sóstó Vadvédelmi Központ, a Völgy-Híd Természetvédelmi Alapítvány és még számos természetvédő önkéntes.

Nyitókép: Getty Images/ Stan Tekiela Author / Naturalist