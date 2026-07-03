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A police car at night with its emergency lights on.
Nyitókép: aijohn784/Getty Images

Öngyilkos akart lenni, végül drónnal találtak rá a Balatonban egy nőre

Infostart

Miután a mentősök ellátták a nőt, további vizsgálatok céljából a siófoki kórházba szállították.

A járőrök drónnal találták meg azt az asszonyt, aki búcsúüzenetet hagyott hátra, majd eltűnt a siófoki Ezüstpartnál, végül a vízben találtak rá – közölte honlapján a rendőrség.

A beszámoló szerint hétfő késő este érkezett bejelentés arról, hogy egy nő búcsúüzenetet küldött lányának, amelyben arról írt, hogy véget akar vetni az életének. A bejelentő elmondta, hogy többször próbálta elérni édesanyját telefonon, de nem sikerült neki. A készülék helymeghatározója alapján a parton találta meg a nő telefonját és a holmiját, őt azonban sehol, ezért értesítette a hatóságot.

A rendőrök azonnal keresni kezdték, több irányból is átvizsgálták a partszakaszt, továbbá megkérdezték a közelben tartózkodókat, valamint drónt is bevetettek.

Rövid időn belül az egyik rendőr lámpával emberi alakot vett észre a Balatonban, mintegy ötven méterre a parttól, amit a drón kezelője is megerősített.

Mivel a vízben sodródó nő többszöri felszólításra sem reagált, a rendőr azonnal bement érte a vízbe. Csatlakozott hozzá egy férfi is, aki elmondta, hogy jól tud úszni. Biztonságban partra kísérték az asszonyt.

A parton már mentősök várták őket. Ellátták a nőt, majd további vizsgálatok céljából a siófoki kórházba szállították.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

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