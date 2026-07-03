ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.14
usd:
308.29
bux:
142627.97
2026. július 3. péntek Kornél, Soma
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy rendőrautó közeli fotója, a háttérben intézkedő rendőrök láthatóak.
Nyitókép: Police.hu

A Balatonnál megütött egy rendőrt, sokkolóval tudták megállítani

Infostart / MTI

Hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt nyomoz a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség annak a külföldi férfinak az ügyében, aki megütötte a vele szemben intézkedő rendőrt – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.

A közlemény szerint még szerdán az éjszakai órákban Siófokon két rendőr intézkedés alá akarta vonni egy francia rendszámú személygépkocsi sofőrjét, aki fizetés nélkül hagyta el az egyik benzinkutat.

A francia férfi azonban a felszólítás ellenére nagy sebességgel elmenekült a rendőrök elől.

Hosszas üldözés után az elkövető Balatonőszödre érve már nem tudott továbbhaladni az autójával, de a rendőri felszólítás ellenére nem szállt ki az járműből és nem igazolta magát.

Az ügyészség szerint a járőrök az ellenálló férfit csak testi kényszer alkalmazásával tudták kiszállítani a kocsiból, aki még ekkor sem volt együttműködő: próbált a fogásból kiszabadulni, a földre esett, majd ököllel többször megütötte az egyik rendőr arcát.

A rendőrök a továbbra is aktívan ellenszegülő férfival szemben végül elektromos sokkolót használtak, majd megbilincselték – tették hozzá.

A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség a gépjármű sofőrjét hivatalos személy elleni erőszak miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd elrendelte az őrizetét.

Az ügyészek a külföldi állampolgárságú gyanúsított letartóztatását indítványozták, melyről a Kaposvári Járásbíróság pénteken dönt – áll a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A Balatonnál megütött egy rendőrt, sokkolóval tudták megállítani

rendőr

siófok

sokkoló

autós üldözés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: valószínűleg nem szárad ki a Balaton, de van rossz hír a tóról

Szakértő: valószínűleg nem szárad ki a Balaton, de van rossz hír a tóról
Nem valószínű, hogy a Balaton kiszáradna a következő évtizedekben, de a vízállásban komolyabb változások lehetnek, és erre a legjobb válasz az alkalmazkodás lenne – fejtette ki az InfoRádió Aréna című műsorában Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója. Beszélt arról is, hogyan kellene átalakítani a tó partjait.
 

Rengeteg vizet pazarolunk – ezekre kellene figyelnünk, főleg hőség idején

Szél és záporok tartják távol a hőséget – ilyen idő vár ránk július első hétvégéjén

Vége a vízkorlátozásnak Pátyon

Vitézy Dávid: „aláírtam, új villamosvonal épül uniós pénzből”

Vitézy Dávid: „aláírtam, új villamosvonal épül uniós pénzből”

„Aláírtam a Budai Fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű európai uniós támogatási szerződését, így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül” – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
 

Bekeményít a kormány az akkumulátorgyárak miatt, új főhatóság tesz majd rendet

A távozó fideszes államtitkárok megkapják a kilépési pénzüket, a miniszterek viszont nem

Vitézy Dávid és Kapitány István kemény fellépést ígér a külföldi fuvarozókkal szemben

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le a Kremlre is az ukrán drónok? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Az emberség is gyógyít a kórházban? Velkey György János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.03. péntek, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vitézy Dávid mérleget vont: uniós pénzek, vasúti fordulat és százmilliárdos átvilágítás az első 50 napban

Vitézy Dávid mérleget vont: uniós pénzek, vasúti fordulat és százmilliárdos átvilágítás az első 50 napban

Első 50 napjának eredményeiről számolt be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy youtube-videóban. A részletekről azok bejelentésekor is beszámoltunk, most álljon itt egy összefoglaló a tárcavezető szerinti legfontosabb fejleményekről, illetve a következő lépésekről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiszivárgott a belső hangfelvétel: Mark Zuckerberg megdöbbentő vallomást tett a techóriás jövőjéről

Kiszivárgott a belső hangfelvétel: Mark Zuckerberg megdöbbentő vallomást tett a techóriás jövőjéről

Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója egy belső dolgozói fórumon elismerte, hogy a vállalat átfogó átszervezése elmaradt a várakozásoktól.

BBC
Business Sport Travel Science
France records 2,025 excess deaths at peak of heatwave as Europe braces for more extreme weather

France records 2,025 excess deaths at peak of heatwave as Europe braces for more extreme weather

Forecasters are warning of further extreme temperatures on the continent in the next few days.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 3. 13:44
Új néven fut tovább az üzletlánc
2026. július 3. 13:20
Kapitány István és Vitézy Dávid kemény fellépést ígér a külföldi fuvarozókkal szemben
×
×