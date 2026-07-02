Tűz ütött ki egy panelházban, egy gyűjtögető lakása volt a tűzfészek

Tűz ütött ki egy harmadik emeleti lakás erkélyén egy győri panelházban, az épületet 40 embernek el kellett hagynia – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) csütörtök hajnalban.

A közlés szerint az erkély teljes terjedelmében égett. A tűz egy szobát is érintett, és a lángok átterjedtek az érintett lakás fölötti erkélyre is.

A tűzoltók elfojtották a lángokat, de a dolgukat nehezíti, hogy a tulajdonos jelentős mennyiségű berendezési tárgyat halmozott fel otthonában – tájékoztatott az OKF.