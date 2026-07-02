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Veronika, az Etyeki Állatvédő Egyesület menhelyén élő, örökbefogadható kutya 2021. április 19-én. Ezen a napon a menhely területén tartott sajtótájékoztatón meghirdették a Magyar falu program felelős állattartást elősegítő ivartalanítási programját. Félmilliárd forintos keretösszeggel jelent meg pályázat kutyák azonosító chippel való ellátására, veszettség elleni oltásra, valamint kutyák és macskák ivartalanítására falvak önkormányzatai számára.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Remek hírt kaptak az állatokat szerető magyarok

Infostart / MTI

Gajdos László miniszter intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről, ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik.

Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről, ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik.

Gajdos László a Facebook-oldalán közölte: ahogy ígérte, július elsejétől felállt az Állatjólétért Felelős Helyettes Államtitkárság. Sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak – tette hozzá.

Első lépésként felülvizsgálta a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Az így nyújtott támogatások mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik – írta a miniszter.

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civilek

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