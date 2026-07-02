Remek hírt kaptak az állatokat szerető magyarok

Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről, ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik.

Gajdos László a Facebook-oldalán közölte: ahogy ígérte, július elsejétől felállt az Állatjólétért Felelős Helyettes Államtitkárság. Sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak – tette hozzá.

Első lépésként felülvizsgálta a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Az így nyújtott támogatások mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik – írta a miniszter.