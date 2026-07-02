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Nyitókép: Pexels.com

Ismét bárkinek elérhető az ÉTDR

Infostart / MTI

Ismét nyilvánosan elérhetők az építési engedélyekhez kapcsolódó tervdokumentációk az elektronikus építéshatósági rendszer (ÉTDR) nyilvános felületén – közölte az építési és közlekedési miniszter szerda este a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a https://www.etdr.gov.hu/nyilvanos-adatok oldalon ismét bárki megtekintheti a kiadott építési engedélyekhez tartozó terveket.

Felidézte: az ÉTDR nyilvános tájékoztatási felületét 2024 augusztusában megszüntették, így az építési engedélyekhez kapcsolódó dokumentációk online elérhetősége megszűnt.

Emlékeztetett arra is, hogy a kormány június elején döntött a nyilvános hozzáférés visszaállításáról. Akkor azt közölte, hogy az ÉTDR ismét lehetővé teszi majd a kiadott építési engedélyekhez kapcsolódó tervek megtekintését. A változtatás a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja.

Vitézy Dávid szerdai bejegyzésében azt írta: a döntés végrehajtása befejeződött, a rendszer nyilvános felülete ismét működik, így az engedélyezett beruházások tervdokumentációi újra néhány kattintással elérhetők.

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Kezdőlap    Belföld    Ismét bárkinek elérhető az ÉTDR

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