Ismét bárkinek elérhető az ÉTDR

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a https://www.etdr.gov.hu/nyilvanos-adatok oldalon ismét bárki megtekintheti a kiadott építési engedélyekhez tartozó terveket.

Felidézte: az ÉTDR nyilvános tájékoztatási felületét 2024 augusztusában megszüntették, így az építési engedélyekhez kapcsolódó dokumentációk online elérhetősége megszűnt.

Emlékeztetett arra is, hogy a kormány június elején döntött a nyilvános hozzáférés visszaállításáról. Akkor azt közölte, hogy az ÉTDR ismét lehetővé teszi majd a kiadott építési engedélyekhez kapcsolódó tervek megtekintését. A változtatás a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja.

Vitézy Dávid szerdai bejegyzésében azt írta: a döntés végrehajtása befejeződött, a rendszer nyilvános felülete ismét működik, így az engedélyezett beruházások tervdokumentációi újra néhány kattintással elérhetők.