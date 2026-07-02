Iráni-amerikai tárgyalások – Közeledik a nukleáris fejezet

Az alelnök egy virginiai haditengerészeti támaszponton tartott rendezvényen elmondta, hogy a Dohában közvetítők útján zajló tárgyalások folytatódnak, és hamarosan a „nukleáris ügyek" is napirendre kerülnek.

Újságírói kérdésre válaszolva JD Vance megjegyezte, hogy a folytatás az iráni féltől függ, mert „ha megpróbálják újraépíteni a nukleáris programot és ismét tüzet nyitnak kereskedelmi hajókra, az megváltoztatja az amerikai hozzáállást". Hozzátette, az elnöktől kapott tárgyalási felhatalmazás jelenleg a jóhiszemű egyeztetésről szól.

Donald Trump elnök szerdán újságírók előtt arra a kérdésre, hogy valóban egy Irán elleni szélesebb művelet megindítását fontolgatta-e az elmúlt napokban, annyit válaszolt, hogy „Irán nagy utat tett meg", és hangsúlyozta, hogy a jelenlegi folyamat Irán nukleáris képességtől való mentesítéséről szól, ami biztosítja, hogy Teherán nem juthat atomfegyver birtokába.

A Dohában kedd óta zajló egyeztetésekkel kapcsolatban amerikai tisztségviselők azt közölték, hogy szóba került a libanoni helyzet is, és az amerikai delegációt vezető Steve Witkoff és Jared Kushner is előrehaladásról számolt be.