Fontos új vezetőt mutatott be Forsthoffer Ágnes az Országgyűlésben

„A többkörös kiválasztási folyamatot független HR specialisták segítették” – hangsúlyozta Forsthoffer Ágnes házelnök a Facebook-oldalán, hangsúlyozva: „Divinyi Zsombor történész, politológus, közgazdász több mint 10 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Államigazgatási területen és versenyszférában egyaránt komoly sikereket ért el. Közigazgatási szakvizsgával és közbeszerzési referens végzettséggel is rendelkezik”.

Mint a házelnök írja, feladata lesz többek között

a meglévő stabil szakmai alapokra építkező, de a modern kori kihívásoknak egyre inkább megfelelő hivatal vezetése,

a munkatársak megbecsülésén alapuló szervezeti kultúra erősítése,

a politikai semlegesség, a transzparens működés biztosítása.

Magyar Péter miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón ma hangsúlyozta: a tisza-kormány a nyílt pályáztatás híve, nem politikai kinevezetteket akar a fontos pozíciókra, így nyílt pályázatot írnak majd ki többek között a közmédia vezetésére, mint ahogy a NAV elnöki pozíciójára is.