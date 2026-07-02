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Divinyi Zsombort jelölte az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói tisztségére Forsthoffer Ágnes házelnök 2026. július 2-án
Nyitókép: Facebook/Forsthoffer Ágnes

Fontos új vezetőt mutatott be Forsthoffer Ágnes az Országgyűlésben

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Divinyi Zsombort jelölte az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói tisztségére Forsthoffer Ágnes házelnök, miután a nyílt pályázatra 94-en jelentkeztek. Divinyi Zsombor bemutatkozott a házbizottsági ülésen, várhatóan július 15-én kezdi meg hivatalvezetői tevékenységét.

„A többkörös kiválasztási folyamatot független HR specialisták segítették” – hangsúlyozta Forsthoffer Ágnes házelnök a Facebook-oldalán, hangsúlyozva: „Divinyi Zsombor történész, politológus, közgazdász több mint 10 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Államigazgatási területen és versenyszférában egyaránt komoly sikereket ért el. Közigazgatási szakvizsgával és közbeszerzési referens végzettséggel is rendelkezik”.

Mint a házelnök írja, feladata lesz többek között

  • a meglévő stabil szakmai alapokra építkező, de a modern kori kihívásoknak egyre inkább megfelelő hivatal vezetése,
  • a munkatársak megbecsülésén alapuló szervezeti kultúra erősítése,
  • a politikai semlegesség, a transzparens működés biztosítása.

Magyar Péter miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón ma hangsúlyozta: a tisza-kormány a nyílt pályáztatás híve, nem politikai kinevezetteket akar a fontos pozíciókra, így nyílt pályázatot írnak majd ki többek között a közmédia vezetésére, mint ahogy a NAV elnöki pozíciójára is.

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Kezdőlap    Belföld    Fontos új vezetőt mutatott be Forsthoffer Ágnes az Országgyűlésben

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