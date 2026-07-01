Munka közben elhunyt a mentős, megdöbbentek a bajtársak

„Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy Tóth József bajtársunk életének 56. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Tegnap szolgálatban volt, hívatásának élve segített az embereknek. Este egy feladat ellátását követően pihenni tért a mentőállomáson, majd a reggeli váltáshoz már nem tudott megjelenni. Bajtársai lesújtva szembesültek a tragédiával” – olvasható a szövetség közösségi oldalán.

Mint írják: a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége és a Mentő Baj-Társ Alapítvány közösen adománygyűjtést indít, hogy a lesújtó tragédiában segíteni tudjuk elhunyt bajtársunk családját. Ma egy temetés hatalmas összegbe kerül, amire József bajtársunk családja nem tudott felkészülni, ezért ebben szeretnénk támogatni Őket, hogy gyászuk mellett legalább az anyagi terhet levehessük a vállukról.

„Az összegyűlt adományokat a temetéssel és a kapcsolódó kiadásokkal járó költségek fedezésére, valamint a család további megsegítésére fordítjuk” – közölték.

Részletek az alábbi bejegyzésben olvashatók.