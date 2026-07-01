Emelik a vízdíjat, de nem a lakosságnak

Megjelent a Magyar Közlönyben Gajdos László élő környezetért felelős miniszter rendelete a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjak módosításáról.

A nem lakossági besorolású felhasználóknak

a közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja köbméterenként az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik – írja a 24.hu összefoglalója.

A havi alapdíj is drágul, az a fogyasztásmérő átfolyási átmérőjétől függ.

A szennyvíz elvezetésének és tisztításának ára továbbra is magasabb, a fogyasztással arányos díj 954 forint lesz köbméterenként, az eddigi 914 forint helyett. A havi alapdíj ebben az esetben is a mérő átmérőjétl függ.

A közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás új tarifái a cégek számára augusztus 1-től változnak, mert Gajdos László rendelete egy hónap múlva lép életbe.

A miniszter közben elrendelte az idei tartósan vízhiányos időszakot az ország teljes területére.

A Hivatalos Értesítőben a 2025-ben elrendelt tartósan vízhiányos időszakot 2026. július 1. napjával lezárta, július másodikától pedig újabbat rendelt el. A tartósan vízhiányos időszakban a korábbi szabályozás szerint a vízhasználó bejelentése alapján, vízjogi engedély nélkül, 30 napig, rendkívüli öntözési célú vízhasználat lehetséges.

Magyar Péter előzőleg arra kért mindenkit, hogy csak a legszükségesebb célokra használja a vezetékes ivóvizet. Több településen már intézkedtek a vízellátás biztosítására a csőtörések és gerincvezeték-hibák miatt, de csak akkor stabilizálható a helyzet, ha mindenki felelősen használja a vezetékes ivóvizet. Karácsony Gergely főpolgármester korábban a víziközmű-hálózat állapota, a vízpazarlás miatt korábban a jelenlegi rendszer megreformálását javasolta.