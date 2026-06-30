Durva állapotok, Budakalászon minden harmadik liter víz eltűnik a vezetékrendszerben – a kánikulától függetlenül

Ismert, Budapest agglomerációjában egyre-másra ütik fel fejüket olyan hírek, hogy vízhiányos a helyzet.

Ezzel kapcsolatban az InfoRádió a korábbi napok melegrekordjait produkáló Budakalászon érdeklődött, ahol Péterffy Gábor, a polgármesteri hivatal kabinetvezetője elmondta, nincs szerencsére vízhiány, ettől függetlenül a DMRV vízszolgáltató kérésére a polgármester itt is elrendelte az első-, majd a másodfokú vízkorlátozást is.

De mit jelent ez a gyakorlatban? Másodfoknál már a cégeket, gazdálkodó szervezeteket is víztakarékosságra inti egy határozat, de ez a határozat is annyit ér, amennyit betartanak belőle, és mivel komoly a helyzet, a lakosságnak csak a legfontosabb háztartási célokra szabad vezetékes vizet használni.

Szadán, Erdőkertesen, ahol elsőként fogyott a betáplálható víz mennyisége a kritikus szint alá, a kabinetvezető azt tapasztalta a DMRV közlése alapján, hogy a vízfogyasztás folyamatosan nőtt, mivel sokan azt gondolhatják, hogy a korlátozás épp rájuk nem vonatkozik, illetve az emberek nem annyira szolidárisak, mint amennyire kéne, csak akkor értékelik át a helyzetet, amikor beüt a baj.

A városban beszámolója szerint mindenki igyekszik nem az utcán lenni, hanem a lakásában, a járókelők számára párakaput helyeztek ki, a játszótereken és másutt biztosítják az ivókutak megfelelő működését.

Még csak a nyár első hónapja van, így adódik a kérdés: mi lesz itt augusztusig? Péterffy Gábor szerint ezt az idő eldönti, felkészülni erre most nehéz, de azokat a nagyobb cégeket, vállalkozókat, akik a településen nagy vízfogyasztók, érdemes erre kondicionálni, hogy eljöhet az a helyzet, amikor nekik is önmérsékletet kell tanúsítani, nem csak a lakosságnak, 10-15 százalékkal csökkenteni a fogyasztást ahhoz, hogy ne legyen nagyobb baj, mert „a víztermelő rendszerek akkor tudnak biztonságosan működni, ha a medencék nem ürülnek le, most pedig pont az okozza a legnagyobb problémát, hogy a lakosság vízfogyasztása nagyobb, mint amennyi vizet a szolgáltató ki tud termelni”.

Arról is beszámolt, hogy a túlfogyasztás egyik oka a vízhálózat siralmas állapota, Budakalászon például 30 százalékos a hálózati vízveszteség, a csövek kriminális állapotban vannak, a kánikulán kívül is; a rezsicsökkentés miatt a szolgáltatók márpedig nem tudnak karbantartani vagy 20 éve, mert nincs rá pénz, ami esetleg a fogyasztásból bejöhetne.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.