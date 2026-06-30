Mire megy el ennyi víz a hőségben? Miért van vízkorlátozás? – Kovács Károly az Arénában

Az utóbbi időszakban újra emelkedni kezdett a vízfogyasztás Magyarországon, aminek az egyik oka, hogy hűtésre is használják – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke.

A napokban a nagy hőség miatt több magyarországi régióban, településen vízkorlátozást rendeltek el, illetve takarékosságra kérték a lakosságot a megnövekedett vízhasználat miatt. Kovács Károly tájékoztatása szerint az átlagos fejenkénti vízfogyasztás tíz évvel ezelőtt még nagyjából 100 liter körül mozgott Magyarországon, de azóta ez emelkedett, és jelenleg 115 liter/fő/nap.

Ebből a mennyiségből körülbelül 3 litert iszunk meg naponta, a többi vizet locsolásra, mosdásra, mosásra, konyhában, vécében használjuk.

Sőt, a mostani kánikulában sok család feltölti akár jelentős mennyiségű vízzel is a medencéjét a kertben vagy az udvaron.

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke felidézte, hogy 20-30 évvel ezelőtt még több vizet használtak a magyar emberek, akkoriban 200 liter/fő/nap volt ez a mennyiség. Sok mindenre használtak vizet anno, például nyaranta a dinnyét fürdőkádban hűtötték számos háztartásban. Régebben nem végeztek méréseket ezzel kapcsolatban, majd 2010-2015 környékén a felére csökkent vissza a fejenkénti vízfogyasztás itthon. Az újabb emelkedésnek pedig az a fő magyarázata, hogy

a vízdíjak mintegy másfél évtizede változatlanok, továbbá hűtésre is használják már a vizet akár vidéki, akár budapesti környezetben. A legtöbben locsolóslaggal vagy porlasztós megoldással az udvarteret, köveket, teraszokat hűtik le.

Kovács Károly felhívta a figyelmet, hogy ha például egy teafőzőt vagy vízforralót bekapcsolva, nyitott állapotban felejtünk 1000 wattos teljesítménnyel, akkor nagyjából 40 perc alatt párolog el egy liter víz. Ugyanezt a hőt veszi fel a környezetéből, amikor elpárolog egy liter mennyiség. Ehhez képest egy köbméter (ezer liter) vízzel 700 kilowattórányi energiát tudunk elvonni a közvetlen környezetünkből. Ez egy komoly hűtő hatás lenne, de közben még sincs, mert például korlátozni kell.

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke szerint ebben az esetben két tényező meghatározó. Az egyik a vízkészlet, vagyis hogy egyáltalán van-e víz a felszín alól vagy a Dunából, miközben az sem mellékes, hogy sokszor szélsőségesen alacsony vízállásokat mérnek és a folyóvíz medre is folyamatosan süllyed. A másik befolyásoló tényező az ellátórendszer, a megfelelő infrastruktúra biztosítása. Kovács Károly elmondta: például Budapesten normál időszakban naponta 400 ezer köbméter a vízfogyasztás, de hőség idején ez 600-650 ezer köbméterre emelkedhet, ami bő 50 százalékos növekedés, és arányaiban nagyjából ugyanez a helyzet vidéken is.

Kedden jó eséllyel megdől az abszolút melegrekord Kuntár-Molnár Anna, a HungaroMet meteorológusa az InfoRádió kérdésére elmondta, hétfőn 0,1 Celsius-fokon múlt, hogy megdőljön a 2007-es, 41,9 fokos abszolút melegrekord, ugyanis a meteorológiai szolgálat 41,8 Celsius-fokot mért Aszódon. Hozzátette, kedden nagyobb eséllyel dőlhet meg, bár érdemes lesz megvárni a késő délutáni adatokat, mivel addigra derül ki biztosan. A meteorológus szerint inkább az Alföldön, valamint Budapest tágabb térségében valószínűbb az új rekord, mivel az elmúlt napokban is itt mérték a magasabb értékeket. Azonban az enyhülés már közeleg, a HungaroMet előrejelzése szerint szerdán még csak pár fokkal lesz alacsonyabb a napi maximum hőmérséklet, ám az érdemi lehűlés csütörtökön lesz már igazán érezhető egy érkező hidegfrontnak köszönhetően. Ekkor a csúcsértékek már jellemzően 30 fok alatt alakulnak, és megszűnnek a 25 fok feletti, trópusi éjszakák is, 20 Celsius-fok alá is hűlhet hajnalra a levegő. Az előrejelzés jövő hét elejére is némi melegedést mutat, azonban a meteorológus szerint a mostanihoz hasonló hőhullámtól egyelőre nem kell tartanunk. Az érkező hidegfront előterében főként szerdán lehet számítani záporokra, zivatarokra, amik akár hevesek is lehetnek. Ilyesmire csütörtökön és pénteken is van esély, azok azonban már kevésbé lesznek intenzívek.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette. A teljes beszélgetést alább megnézheti, meghallgathatja.