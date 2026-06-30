ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.9
usd:
311.58
bux:
139892.19
2026. június 30. kedd Pál
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök a sajtó képviselõi számára meghirdetett bejáráson a Karmelita kolostorban 2026. május 16-án. A hétvégén az elõre regisztrált érdeklõdõk is megtekinthetik a Karmelita kolostort vezetett látogatáson.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Magyar Péter: soha nem volt még ilyen forróság Magyarországon

Infostart

Minden hőmérsékleti rekord megdőlt, Szécsényben 42 fokot mértek ma, de az ország nagy részén meghaladta a 40 fokot a hőmérséklet, ezért továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás – közölte Magyar Péter.

A miniszterelnök – a közösségi oldalára kedd este feltölött videóban – emlékeztetett, hogy hétfőn és kedden is arra kért minden magyart, hogy a drámai hőség miatt takarékoskodjon a vízzel. „Köszönöm az emberek összefogását és a takarékoskodást.”

Mint monda, az extrém forróság már nem tart sokáig, órákon belül érkezhet egy kisebb enyhülés. A kormány és a Védelmi Igazgatósági Hivatal folyamatos kapcsolatban áll a védekezésében részvevő szervezetekkel és hatóságokkal.

A Duna Menti Regionális Vízmű teljes szolgáltatási területén lépni kellett; itt már a harmadfokú vízkorlátozást kellett elrendelni – közölte. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megyében.

A harmadik fokozatban a szolgáltató elrendelheti egyes településrészeken a vízellátás korlátozását azért, hogy „megőrizzük a teljes rendszer működőképességét”.

Az ország számos pontján intézkedtek: Decsen egy csőtörés miatt 3700 ember ellátását kellett biztosítani. Boldogasszonyfán és Szentlászlón gerincvezeték-törés után vízszállító kocsikkal biztosították az ivóvizet. Szadára újabb 20 ezer tasakos ivóvizet küldtek a honvédség közreműködésével. Üröm térségében a tárolók vízszintje lassan emelkedik, de csak akkor tudják stabilizálni a helyzetet, ha a következő napokban mindenki felelősen használja a vezetékes ivóvizet – hangsúlyozta a kormányfő.

„Ezért ismét nyomatékosan kérek mindenkit: a következő két napban kizárólag a legszükségesebb célokra használják a vezetékes vizet. Ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót, halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely néhány napot várhat. Minden rendelkezésünkre álló eszközt bevetünk, de az alapellátás csak a magyarok összefogásával biztosítható” – fogalmazott.

Kitért arra is, hogy a kormány folyamatosan dolgozik a közlekedés biztonságának fenntartásán is. 22 vasútvonalon és 3 HÉV-vonalon van érvényben sebességkorlátozás a rendkívüli hőség miatt. Ezen felül a viszonylag korszerű Stadler vonatok közül 24 darab vált üzemképtelenné. Ennek oka, hogy ezeket annak idején legfeljebb 35 fokos üzemi hőmérsékletre tervezték, és ilyen extrém melegben a fedélzeti rendszereik biztonsági okokból automatikusan letiltanak. A MÁV folyamatosan egyeztet a Stadlerrel, hogy a jövőre nézve műszaki megoldást találjank erre a problémára.

Most azonban az a feladata, hogy a kieső járműveket, ahol csak lehet, más szerelvényekkel vagy pótlóbuszokkal váltsák ki és biztosítsák az utasok biztonságos közlekedését – hangsúlyozta Magyar Péter, megjegyezve: a régebbi szerelvények közül több jobban bírja ezt a szélsőséges meleget, mint a viszonylag modernek, mert az új szerelvények rendszerét nem ilyen hőségre tervezték.

A minszterelnök arról is szólt, hogy

a tűzoltók több megyében gabonatüzek oltásán dolgoznak. A vízügyi szakemberek, a honvédek, a katasztrófavédelem munkatársai, a mentők, a rendőrök, az önkormányzati dolgozók folyamatosan szolgálatban vannak.

„Köszönöm nekik az emberfeletti munkájukat, ahogyan a civilekét is. Kérek mindenkit, hogy mutassuk meg, mekkora ereje van a nemzeti összefogásnak. Ha mindannyian felelősen használjuk a vizet, akkor együtt meg tudjuk védeni az ivóvízellátást, és át tudjuk vészelni ezeket a rendkívüli napokat. Kérem, hogy továbbra is figyeljünk egymásra, figyeljünk a gyermekekre, a betegekre, idősekre és az utcán élőkre. Kérem, hogy a hűtött helyiségek, a templomok és a közintézmények továbbra is maradjanak nyitva, menedéket és felfrissülést kínálva a soha nem látott forróságban. Kérem a bevásárlóközpontokat, üzleteket és éttermeket, hogy szükség esetén mindenkit kínáljanak meg friss vízzel, és biztosítsanak felfrissülési lehetőséget. Köszönöm minden honfitársam megértését és együttműködését” – zárta gondolatait a kormányfő.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: soha nem volt még ilyen forróság Magyarországon

hőség

hőségriasztás

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: soha nem volt még ilyen forróság Magyarországon
Bejelentés

Magyar Péter: soha nem volt még ilyen forróság Magyarországon
Minden hőmérsékleti rekord megdőlt, Szécsényben 42 fokot mértek ma, de az ország nagy részén meghaladta a 40 fokot a hőmérséklet, ezért továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás – közölte Magyar Péter.
 

Történelmi mélyponthoz közelít a Tisza vízszintje – vajon el is éri a napokban?

42 fok Magyarországon: soha ilyen meleg nem volt még, megdőlt az abszolút rekord

Mire megy el ennyi víz a hőségben? Miért van vízkorlátozás?

Brutálisan forró lett a Balaton vize

Ekkor érkezik a hidegfront, enyhülést hoz, de durva lesz – videó

Megzavarta a hőség, négy nap alatt 170 kilométert barangolt egy kaposvári férfi

Szakértő: Putyin olyan eszközhöz nyúl, amit 20 éve nem alkalmazott

Szakértő: Putyin olyan eszközhöz nyúl, amit 20 éve nem alkalmazott

Szeptemberben parlamenti választásokat tartanak Oroszországban, és a kormánypárt több meglepő húzással próbálkozik. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az InfoRádióban beszélt a többi párt esélyeiről, az oroszországi üzemanyag-ellátási problémákról, Vlagyimir Putyin retorikaváltásáról és a fronthelyzetről is.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Hőségriadó: mikor fogy ki a víz a csapból? Kovács Károly, Inforádió, Aréna
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.01. szerda, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden

Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden

Az ukrán drónok hetek óta folyamatosan támadják az orosz energetikai infrastruktúrát. Már Vlagyimir Putyin orosz elnök is elismerte, hogy az üzemanyag ellátással akadnak problémák. Jelentések szerint országszerte korlátozzák, hogy az autósok mennyit tankolhatnak. A frontvonalak továbbra is fagyottnak tűnnek, Moszkva csigalassúsággal próbál áttörést elérni Donyeck és Zaporizzsja megyékben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon fontos bejelentést tett a vízhelyzetről Magyar Péter: így áll most a helyzet Magyarországon

Nagyon fontos bejelentést tett a vízhelyzetről Magyar Péter: így áll most a helyzet Magyarországon

A miniszterelnök ismét arra kérte a magyarokat, hogy a halasztható munkákat, melyhez víz kell, még két napig ne végezzék el - ilyen a locsolás, medencetöltés vagy kocsimosás.

BBC
Business Sport Travel Science
US Supreme Court upholds birthright citizenship in blow to Trump

US Supreme Court upholds birthright citizenship in blow to Trump

The ruling is a major setback for Donald Trump's immigration agenda, and has been welcomed by civil rights groups.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 30. 20:06
A MÁV ősöreg mozdonyai bírják a hőséget, a Stadler FLIRT motorvonatok nem
2026. június 30. 19:45
Doktor24 – Kóka János szerint bírói műhiba történt, a törvényszék is megszólalt
×
×