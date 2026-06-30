Magyar Péter: soha nem volt még ilyen forróság Magyarországon

A miniszterelnök – a közösségi oldalára kedd este feltölött videóban – emlékeztetett, hogy hétfőn és kedden is arra kért minden magyart, hogy a drámai hőség miatt takarékoskodjon a vízzel. „Köszönöm az emberek összefogását és a takarékoskodást.”

Mint monda, az extrém forróság már nem tart sokáig, órákon belül érkezhet egy kisebb enyhülés. A kormány és a Védelmi Igazgatósági Hivatal folyamatos kapcsolatban áll a védekezésében részvevő szervezetekkel és hatóságokkal.

A Duna Menti Regionális Vízmű teljes szolgáltatási területén lépni kellett; itt már a harmadfokú vízkorlátozást kellett elrendelni – közölte. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megyében.

A harmadik fokozatban a szolgáltató elrendelheti egyes településrészeken a vízellátás korlátozását azért, hogy „megőrizzük a teljes rendszer működőképességét”.

Az ország számos pontján intézkedtek: Decsen egy csőtörés miatt 3700 ember ellátását kellett biztosítani. Boldogasszonyfán és Szentlászlón gerincvezeték-törés után vízszállító kocsikkal biztosították az ivóvizet. Szadára újabb 20 ezer tasakos ivóvizet küldtek a honvédség közreműködésével. Üröm térségében a tárolók vízszintje lassan emelkedik, de csak akkor tudják stabilizálni a helyzetet, ha a következő napokban mindenki felelősen használja a vezetékes ivóvizet – hangsúlyozta a kormányfő.

„Ezért ismét nyomatékosan kérek mindenkit: a következő két napban kizárólag a legszükségesebb célokra használják a vezetékes vizet. Ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót, halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely néhány napot várhat. Minden rendelkezésünkre álló eszközt bevetünk, de az alapellátás csak a magyarok összefogásával biztosítható” – fogalmazott.

Kitért arra is, hogy a kormány folyamatosan dolgozik a közlekedés biztonságának fenntartásán is. 22 vasútvonalon és 3 HÉV-vonalon van érvényben sebességkorlátozás a rendkívüli hőség miatt. Ezen felül a viszonylag korszerű Stadler vonatok közül 24 darab vált üzemképtelenné. Ennek oka, hogy ezeket annak idején legfeljebb 35 fokos üzemi hőmérsékletre tervezték, és ilyen extrém melegben a fedélzeti rendszereik biztonsági okokból automatikusan letiltanak. A MÁV folyamatosan egyeztet a Stadlerrel, hogy a jövőre nézve műszaki megoldást találjank erre a problémára.

Most azonban az a feladata, hogy a kieső járműveket, ahol csak lehet, más szerelvényekkel vagy pótlóbuszokkal váltsák ki és biztosítsák az utasok biztonságos közlekedését – hangsúlyozta Magyar Péter, megjegyezve: a régebbi szerelvények közül több jobban bírja ezt a szélsőséges meleget, mint a viszonylag modernek, mert az új szerelvények rendszerét nem ilyen hőségre tervezték.

A minszterelnök arról is szólt, hogy

a tűzoltók több megyében gabonatüzek oltásán dolgoznak. A vízügyi szakemberek, a honvédek, a katasztrófavédelem munkatársai, a mentők, a rendőrök, az önkormányzati dolgozók folyamatosan szolgálatban vannak.

„Köszönöm nekik az emberfeletti munkájukat, ahogyan a civilekét is. Kérek mindenkit, hogy mutassuk meg, mekkora ereje van a nemzeti összefogásnak. Ha mindannyian felelősen használjuk a vizet, akkor együtt meg tudjuk védeni az ivóvízellátást, és át tudjuk vészelni ezeket a rendkívüli napokat. Kérem, hogy továbbra is figyeljünk egymásra, figyeljünk a gyermekekre, a betegekre, idősekre és az utcán élőkre. Kérem, hogy a hűtött helyiségek, a templomok és a közintézmények továbbra is maradjanak nyitva, menedéket és felfrissülést kínálva a soha nem látott forróságban. Kérem a bevásárlóközpontokat, üzleteket és éttermeket, hogy szükség esetén mindenkit kínáljanak meg friss vízzel, és biztosítsanak felfrissülési lehetőséget. Köszönöm minden honfitársam megértését és együttműködését” – zárta gondolatait a kormányfő.