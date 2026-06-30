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Nyitókép: arinahabich/Getty Images

Átfogó programot indít a víziközmű-hálózat megújítására a kormány – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Megszavazta a polgármesteri fizetések befagyasztását és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozását az Országgyűlés. Új NATO-parancsnokság kezdi meg működését a balti térség védelmére. Az InfoRádió legfontosabb hírei kedden.

Átfogó programot indít a víziközmű-hálózat megújítására a kormány - jelentette be a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott: meg kell szüntetni azt az állapotot, amelyben minden 5. liter ivóvíz elvész, mielőtt eljut az emberekhez, ezért új alapokra helyezik a vízpolitikát, a vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve.

Az átlagosnál 55 százalékkal több ivóvíz fogy Pest vármegyében a kánikula idején, a Duna Menti Regionális Vízmű szolgáltatási területén, ami több településen ellátási gondokat okozott. Budapest vízellátása stabil, a főváros jelentős mennyiségben segíti ki a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket – közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely ismét azt kérte az új kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására.

Megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja: Szécsényben már kora délután 42 fok volt. Afővárosi abszolút melegrekor is megdőlt, Lágymányoson 41 fok volt. Tegnap pedig megdőlt a nyári áramfogyasztási csúcs is. A kora esti órákban elérte a 7488 megawattot a hazai villamosenergia-hálózat terhelése, ez 452 MW-tal haladta meg az eddigi nyári rekordot.

Az extrém hőség miatt Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál két-háromszor több üzemzavar jelentkezik a villamosenergia-hálózaton. A kormány.hu-n azt írták, hogy Kecskeméten négyezer fogyasztói helyen nincs áram.

Megszavazta a polgármesteri fizetések befagyasztását és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozását az Országgyűlés. A törvény célja nemzetgazdasági érdekből megakadályozni, hogy érintettek illetménye automatikusan, évről évre emelkedjen. Emellett a megszüntetik a havi költségtérítési jogosultságot.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről döntött az Országgyűlés. Elnökének és elnökhelyettesei végkielégítésre nem jogosultak, és a hatálybalépést követő 15 napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Megszűnik a hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya is, ők kapnak végkielégítést.

Felmentette Guller Zoltánt, a Szerencsejáték Zrt. vezetőjét Kármán András. A pénzügyminiszter közölte: vezetését a helyettesítési rend szerint átmenetileg a gazdasági igazgató, Pozsgai Balázs Attila látja el.

A Magyar Helsinki Bizottság szerint módosítani kell a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvénytervezetet. A jogvédő szervezet úgy véli, a hivatal túl széles jogosítványokat kapna, miközben döntései ellen nem lenne biztosított a bírói felülvizsgálat. Emellett önálló emberi jogi felelős kinevezését is javasolják a hivatalon belül.

Kinevezte a Fidesz biztonsági igazgatójává Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ korábbi főigazgatóját Orbán Viktor pártelnök. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség hétfőn gyanúsítottként hallgatta ki Hajdu Jánost az aranykonvoj-ügyben és a 7 sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettével gyanúsította meg.

Csütörtökön Magyarországra látogat a Velencei Bizottság delegációja, hogy megvizsgálja az államfő elmozdítását célzó alkotmánymódosítást. A testület az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szervezete, amely azt értékeli, megfelel-e a jogszabály a jogállamiság és a demokratikus normák elvárásainak, de döntései nem kötelező érvényűek.

Kilencven egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé országszerte, a Nemzeti Innovációs Ügynökség fejlesztési programjának köszönhetően. A hároméves projektben, csaknem 500 oktató és szakértő közreműködésével, több mint 35 ezer oldalnyi tananyag és 25 ezer digitális médiaelem készült.

Teljesen magyar tulajdonba kerülhet a cseh fegyvergyártó Colt magyarországi cége. A 4iG a Budapesti Értéktőzsde oldalán közölte, hogy a Colt CZ Hungary Zrt-ben a jelenlegi tulajdonosok 3 milliárd 420 millió forint összegű készpénzes tőkeemelést hajtanak végre, majd pedig N7 Defence Holding Zrt. kivásárolja a Colt CZ Group International 51 százalékos tulajdonrészét.

Közös állásfoglalást fogadtak el a visegrádi országok parlamenti bizottságainak vezetői az Európai Unió jövőjét érintő legfontosabb kérdésekről. Ezek között van a következő hétéves uniós költségvetés, a biztonságpolitika, az EU bővítése. A résztvevők kiemelték az agrár- és kohéziós politika, valamint a versenyképesség támogatását is.

A visegrádi országok, valamint Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia is közös fellépést sürget a mezőgazdasági válságok hatékonyabb kezelése érdekében. A résztvevők szerint a gazdálkodókat érintő kockázatokra gyorsabb, rugalmasabb és hatékonyabb uniós válaszokra van szükség.

Új NATO-parancsnokság kezdi meg működését a balti térség védelmére. Boris Pistorius német védelmi miniszter Észtországban úgy fogalmazott: a döntés bizonyítja, hogy a szövetség kész megvédeni területének minden négyzetcentiméterét.

Az Európai Bizottság 3,9 milliárd eurót utalt Ukrajnának drónbeszerzésre. A támogatás a 90 milliárd eurós uniós hitelprogram része, és a drónokra szánt mintegy 6 milliárd eurós keret első részlete.

Robbanótöltettel felszerelt drón maradványait találták meg a kelet-romániai Tulcea megyében. A szerkezetet egy helyi lakos fedezte fel, a tűzszerészek pedig a helyszínen megsemmisítették a robbanótöltetet. Az idén már 15 alkalommal sértettek meg drónok a román légteret.

Monacóban csomagba rejtett pokolgép robbant egy ukrán milliomos házánál hétfő este, három ember megsebesült. A hatóságok két, életveszélyes állapotban lévő sérültről számoltak be. Az egyik sérült Vadim Ermolajev ukrán származású oligarcha.

Jelentősen emeli a brit kormány a védelmi kiadásokat, amelyek a következő négyéves időszak végére, megközelítik a 300 milliárd fontot. Ezzel a brit védelmi költségvetés az időszak végéig eléri a hazai össztermék 2,7 százalékát.

Szerdától új uniós szabályok védik az európai acélipart a globális túltermelés hatásaitól. Az Európai Bizottság rendelete csökkenti a vámmentesen behozható acél mennyiségét, az ezen felüli importra pedig 50 százalékos vámot vezet be.

A benzin árának azonnali csökkentését követelte a helyi kiskereskedelmi cégektől az amerikai elnök. Donald Trump komoly következményekkel fenyegette meg az érintett vállalkozásokat. A felszólítást azzal indokolta, hogy az árak annak ellenére magasak, hogy az olaj ára jelenleg 68 dollár hordónként.

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Kezdőlap    Belföld    Átfogó programot indít a víziközmű-hálózat megújítására a kormány – a nap hírei

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