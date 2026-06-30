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Szabó Tibor, a Tisza Párt képviselõje elõterjesztõként felszólal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyûlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggõ módosításáról szóló vitában az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 23-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Itt a döntés: kevesebb pénz megy a polgármesterek számlájára

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Az Országgyűlés korlátozta a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazását, illetve megalakította az Interparlamentáris Unió (IPU) Magyar Nemzeti Csoportját.

A parlament 135 igennel, 51 nem ellenében, tartózkodás nékül elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását.

A jogalkotók úgy fogalmaznak, hogy a törvény célja, hogy nemzetgazdasági érdekből megakadályozza, hogy a főpolgármester, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi önkormányzatok élén álló polgármesterek, a vármegyei önkormányzatok közgyűlési elnökei, valamint a polgármesterek illetménye automatikusan, évről évre emelkedjen.

Emellett a jogszabály megszünteti az ezen tisztségekhez kapcsolód havi költségtérítési jogosultságot, illetve a felére, a nemzetgazdasági átlagkereset négyszereséről a kétszeresére csökkenti csökkenti a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnökének illetményi szorzószámát.

Az indítvány általános vitájában előterjesztőként felszólaló Szabó Tibor (Tisza) felhívta a figyelmet, hogy a hatályos szabályozás alapján a tisztségviselők illetménye a nemzetgazdasági átlagkereset változásához van kötve. Ez 2026. július 1-től minden külön döntés nélkül mintegy 9 százalékos automatikus illetményemelkedést eredményezne – tette hozzá.

Szavai szerint ez a jelenlegi gazdasági és költségvetési környezetben nem indokolt, ezért az indítvány elfogadása esetén az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad.

Kitért arra: a törvény eddig havi költségtérítést biztosított az érintett tisztségviselőknek, az illetményük 15 százalékának megfelelő összegben, anélkül, hogy a tényleges költséget igazolniuk kellene. Úgy fogalmazott, hogy ahol közpénzt költenek el, ott elszámolásnak kell lennie, és a költségtérítésnek nincs helye most, amikor az ország nehéz pénzügyi helyzetben van.

Megalakult az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportja

Az Országgyűlés – 185 igen szavazattal 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül – elfogadta az Interparlamentáris Unió (IPU) Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot.

A javaslat indoklása szerint az újonnan megalakult Országgyűlés – az elmúlt kilenc ciklushoz hasonlóan – kinyilvánítja, hogy az IPU kilenc alapító országának egyikeként közreműködik a parlamentek legrégebbi globális világszervezetének, az Interparlamentáris Uniónak a munkájában és valamennyi országgyűlési képviselő részvételével megalakítja az IPU Magyar Nemzeti Csoportját.

Az Országgyűlés felkéri a házelnököt, hogy hívja össze a nemzeti csoport alakuló közgyűlését és a képviselőcsoportok véleményének mérlegelését követően terjesszen elő javaslatot a nemzeti csoport alapszabályára.

A határozathozatalokat követően az IPU magyar csoportja – a parlamentarizmus nemzetközi napján – megtartotta alakuló ülését, elfogadta alapszabályát, valamint megválasztotta az elnököt, az első alelnököt és a további alelnököket. Az IPU magyar csoportjának elnöke Kulcsár Krisztián (Tisza) lett.

Fosthoffer Ágnes házelnök hangsúlyozta: az IPU globális béke és biztonság, valamint a parlamenti intézmények és demokrácia erősítésében játszott kiemelt szerepére tekintettel, az ENSZ 2018-ban az IPU alapításának napját, június 30-át a Parlamentarizmus Nemzetközi Napjává nyilvánította. Üzenetértékűnek nevezte, hogy az IPU Magyar Nemzeti Csoportja éppen a Parlamentarizmus Nemzetközi Napján alakulhat újjá a magyar Országgyűlésben.

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Kezdőlap    Belföld    Itt a döntés: kevesebb pénz megy a polgármesterek számlájára

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