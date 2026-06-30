Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság

Csütörtökön Magyarországra látogat a Velencei Bizottság küldöttsége, hogy megvizsgálja a Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdítását célzó alkotmánymódosítást –írja az Euronews híradása nyomán a hvg.hu.

A Velencei Bizottság az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. Sulyok Tamás elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte az elmozdítását. A Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja a jogszabály-tervezetet.

A testület szóvivője nem közölte az európai hírügynökséggel, hogy Magyarországra érkezve a bizottság kivel fog tárgyalni. A Köztársasági Elnöki Hivatal a portál kérdésére megerősítette, hogy Sulyok készen áll találkozni a bizottság tagjaival.

Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, akit Orbán Viktor bábjának nevezett. Sulyok Tamás a május végi határidőig nem mondott le és jelezte, hogy jogellenesnek tartja az elmozdítására tett kísérletet.

A kormány alkotmánymódosítási javaslatában szerepel, hogy Sulyok Tamás elnöki megbízása megszűnik. Az Alkotmánybíróság tagjainak megbízása a 70. életév betöltésével megszűnne. Ezenfelül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák.

A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja azt, hogy egy alkotmánymódosítás megfelel-e a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáival. De a döntései nem kötelező érvényűek.