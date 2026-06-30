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medence, strand, flamingó, úszógumi
Nyitókép: Unsplash.com

Külön díjat vezetne be Karácsony Gergely a medencetöltésre

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Az aszályos és kánikulai időben több helyen kritikus a vízhiány. Budapesten nincs gond, de a lakosság felelősségteljes viselkedése itt is téma.

Több településen vízhiány alakult ki a vízkorlátozások ellenére is. Az ügy téma volt az Országgyűlésben is, ahol Magyar Péter – megismételve előző napi facebookos felszólítását – nemzeti összefogásra, egyben takarékosságra szólította fel a lakosságot, hogy a kulcsfontosságú ivóvízkészlet ne locsolásra, kocsimosásra és medencetöltésre menjen el, miközben sokaknak nem jut víz és egyes vízszolgáltatók rendszere az összeomlás szélére került. Beszélt a magyarországi vízhálózat rossz állapotáról is.

Megszólalt az ügyben Karácsony Gergely főpolgármester, közölve, hogy minden évben sok millió köbméter vizet veszít a főváros a tragikus állapotban lévő vízcsövek miatt, ami egyenes következménye „a Fidesz demagóg rezsipolitikájának”. A főváros vízellátása stabil (erről Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze is írt korábban).

„Jelenleg is jelentős mennyiségben segítjük ki a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket. Ehhez csak egy dolgot kérünk az új kormánytól: ha már a mi felelősségünk, hogy legyen víz, akkor legyen a mi lehetőségünk, hogy meghatározzuk a vízdíjakat. Égbekiáltó botrány, hogy

van, aki az úszómedencéjét tölti fel közpénzből támogatott vízzel, másnak meg egy csepp ivóvíz sem jut, a nyári negyven fokban.

Mi felnőttként kezeljük a választókat, akikkel meg lehet beszélni, hogy a tizenhárom éve változatlan vízdíjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de például külön díjat felszámolni az úszómedencék után” – közölte.

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Kovács Károly az Arénában

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