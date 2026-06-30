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Nyitókép: YouTube/OrszággyűlésÉLŐ

Helyzet van – Takarékoskodást kér vízfogyasztás ügyében Magyar Péter

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A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az Országgyűlés keddi napja is. A téma a kritikus vízhiány.

Magyar Péter miniszterelnök Helyzet van című napirend előtti felszólalásával indult a parlamenti kedd.

A szónoklat a rendkívüli hőhelyzetről szólt, amelyben a terhelt rendszereket emelte ki, hangsúlyozva, hogy szerda éjfélig tart a hőségriasztás.

A legégetúőbb jelenleg kormányzati szempontból a vízhelyzet, illetve a víz hiánya, az ország rengeteg pontján vízkorlátozás érvényes, Szadán már meg is szűnt a vezetékes vízszolgáltatás, a katasztrófavédelem és a honvédség segít abban, hogy mindenkinek legyen vize, lajtos és tartálykocsik járják az országot.

Magyar Péter megköszönte a szakembereknek, a honvédeknek, a tűzoltóknak és az önkormányzatoknak, de még az önkénteseknek is azt a munkát, amelyet ezekben az órákban végeznek.

Arról is beszélt, hogy másfél-kétszeres a vízigény a nagy hőségben, a vízfogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós vízhiány.

Ezért azt kérte: csak a valóban szükséges esetekben fogyasszunk vizet, vezetékes vízzel ne locsoljanak, ne mossanak autót, ne töltsenek medencéket, mert a víz a kórházaknak, a gyermekintézményeknek és a kritikus infrastruktúráknak kell.

Azt is hangsúlyozta, a gazdák is kérnek, de már évek óta, a kormány viszont nem hallgatott a kérésre korábban, így a vízhiány lett Magyarország legfontosabb stratégiai kérdése, a klímatörvényről még az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy sérti a jövő nemzedékek jogait, egy éve kötelezte a hiányosságok pótlására a kormányt az Alkotmánybíróság, a határidő most kedden lejárt.

Hangsúlyozta azt is, a vízhálózat olyan rossz, hogy minden 4.-5. liter víz elfolyik, és van olyan település, ahol a rendszerbe táplált víz elfolyik.

A természetes vizek apadására is felhívta a figyelmet, amire az előző kormány nem reagált, még a probléma létezését is tagadta, pedig már az egész világ a hőhullámok és a vízhiány hatásairól beszél évek óta, és alkalmazkodási programokat indítottak.

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„A valóság most is, mint április 12-én, szembejött” – hangsúlyozta a kormányfő, aki szerint hiányoznak a Fidesz-kormány által elvesztegetett évek és az ivóvíz.

Átfogó programot indítanak a víziközmű megújítására, a vízgazdálkodás alapelve a vízmegtartás lesz, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják Magyarország új klímatörvényét, a vízügyben a szakértelemé lesz az első szó, a gazdákkal konzultálni fognak, a tudománnyal ugyanígy, a termelőket pedig nem hagyják magukra.

A következő napokban minden magyar emberre szükség lesz, meg kell mutatni, mekkora ereje van a nemzeti összefogásnak, képesnek kell lenni tudni lemondani a vízről, hogy legyen a szomszédnak, a családoknak, a kórházaknak, az időseknek.

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Kezdőlap    Belföld    Helyzet van – Takarékoskodást kér vízfogyasztás ügyében Magyar Péter

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