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Nyitókép: Boris Zhitkov/Getty Images

Helsinki Bizottság: túl széles mérlegelési mozgásteret kapna a vagyonvisszaszerzési hivatal

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ELŐZMÉNYEK

A Magyar Helsinki Bizottság elküldte véleményét a kormánynak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról (NVVH) szóló törvényjavaslat tervezetéről. A civil szervezet üdvözli, hogy a kormány valódi társadalmi egyeztetés folytat. Az elbitorolt közvagyon visszaszerzése legitim cél, de a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival – vélik.

A szervezet közleménye szerint „a Magyar Helsinki Bizottság nyugtázza, hogy a Magyar Péter vezette kormány végre szakított az Orbán-kormány 16 éves törvénysértő gyakorlatával, és érdemi társadalmi egyeztetést folytat egy kiemelt jelentőségű törvény tervezetéről. A civil jogvédők különösen örvendetesnek és követendőnek tartják, hogy a kormány részletesen indokolta a tervezetet, és közérthető tartalmi összefoglalóval egészítette ki.”

De azt is hozzáteszik: az NVVH működése „nem mellőzheti a legalapvetőbb jogállami normákat.”

A jogvédő szervezet úgy véli: „ilyen téren a tervezetnek jelenlegi formájában több hiányossága van. A legfontosabb, hogy a kormány szándéka szerint a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat alól. Hasonlóan elfogadhatatlan ez a megoldás, mint amit a rossz emlékű Szuverenitásvédelmi Hivatalnál alkalmazott a Fidesz. A Magyar-kormány tervezete rögzíti, hogy a közvagyonvédelmi vizsgálat nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak. Ez azonban nincs így. Merthogy a hivatal vizsgálata során olyan, az érintettek jogait és jogos érdekeit jelentősen érintő intézkedések alkalmazására kerülhet sor, amelyek nagyon is indokolttá teszik a független bírói kontroll biztosítását.”

„A vagyonvisszaszerzési hivatal számos alapjogot potenciálisan érintő vizsgálati és beavatkozási jogosítvánnyal rendelkezik, indokolt tehát olyan belső mechanizmus kialakítása is, amely az emberi jogi szempontok folyamatos érvényesülését biztosítja. A Magyar Helsinki Bizottság ezért javasolja, hogy nevezzenek ki egy önálló emberi jogi felelőst a hivatalon belül” – írja az állásfoglalásuk.

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Kezdőlap    Belföld    Helsinki Bizottság: túl széles mérlegelési mozgásteret kapna a vagyonvisszaszerzési hivatal

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