Magyar Péter a tisztavatáson: nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja

Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott ünnepségen beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne.

„Nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja. Annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké” – fogalmazott a kormányfő.

Hozzátette: Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és „minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra”.