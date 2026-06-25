Vasúti baleset a Keletiben, utasok sérültek meg – videó, fotók

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádat emelt az ellen a 36 éves mozdonyvezető ellen, aki a vád szerint későn kezdte meg a fékezést, így veszélynek tette ki jegyvizsgáló kollegáját és az utasokat, utóbbiak közül többen meg is sérültek.

A vádirat lényege szerint a férfi – az általa vezetett vonattal – 2024. december 2-án kora délután, a VIII. kerületben, a Keleti pályaudvar területére érkezett, és az 1. vágányon haladt befelé. A vágány ún. ütközőbakban végződik. A beérkező járműszerelvények megengedett legnagyobb sebessége 15 km/óra. A masiniszta figyelmetlen volt, és a bak távolságát rosszul mérte fel, ezért a szerelvény állóra fékezését későn kezdte meg. A vádlott így veszélyhelyzetbe hozta a vonaton tartózkodó jegyvizsgáló munkatárást és az utasokat. Az ütközőbak előtt a szerelvény már nem tudott megállni, hanem annak kb. 9 km/óra sebességgel nekiütközött.

Az ütközés következtében a vonat három utasa is könnyebben sérült – írtuk meg korábban további részletekről is beszámolva.

Az ügyészség most videót is kiadott az esetről:

Az esemény a vasúti forgalomban zavart nem okozott, az ütközőbakban kár nem keletkezett. A mozdony viszont megsérült, a kár 500 000 forint volt az ügyészség közleménye szerint.

A sérült szerelvény

A vezetőállás a rendőrségi szemlefotón

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészég a vádlottat vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével vádolta meg vádiratában.

A kerületi ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság – tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben – pénzbüntetést szabjon ki és határozott időre tiltsa el a férfit a vasúti járművezetéstől. A bíróság 390 000 forint pénzbüntetést szabott ki, azonban nem tartotta szükségesnek a járművezetéstől eltiltást.

A végzéssel szemben a kerületi ügyészség a vádlott terhére tárgyalás tartását kérte, és a vasúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozza.

Az ügyészség szerint a bíróság nem vette kellő súllyal figyelembe a veszélyhelyzeten túli eredményt, vagyis, hogy a vádlott cselekménye következtében több személy is 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett el. Emellett azt sem, hogy a vádlott által megszegett szabály, az ütközőbak előtti biztonságos megállás követelménye, az egyik legalapvetőbb vasúti közlekedési szabály.