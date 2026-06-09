Magyar Péter kicsinyes bosszújáról beszél a Fidesz KEHI-ügyben

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) 2021-ben vizsgálatot indított Magyar Péter ügyleteivel kapcsolatban, és elképesztő közpénzszórásra derült fény. Magyar Péter a Diákhitel Központ vezetőjeként rendszeresen túlárazott, felesleges kommunikációs és tanácsadói szerződéseket írt alá, sok esetben a saját ismerőseivel – áll az ellenzéki párt közleményében.

A Fidesz elítéli, hogy Magyar Péter a felelősség vállalása helyett inkább bosszút állt az igazságot kiderítő kormányhivatal vezetőjén. Ezzel valójában saját bűnösségét is beismerte a vitatható ügyletekben.

Ahogy arról az Infostarton beszámoltunk Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Gaál Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét .

Kormányzati indoklás

A Kormányzati Kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt évben a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel.

A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el, az új elnököt pedig nyílt, nyilvános pályázat útján keresi a kormányzat - írták.