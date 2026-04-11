2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Frost and ice on pine needles. This image was taken in November 2018 (Norway).
Nyitókép: Baac3nes/Getty Images

Megdőlt a hidegrekord hajnalban, és még most jön csak a java

Infostart

Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos hajnali hidegrekord szombaton: a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson mínusz 7,4 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet – közölte a HungaroMet.

Bár a fagy területi kiterjedése a felhőzet miatt kisebb volt az előző napokhoz képest, az előzetes adatok szerint mégis kissé, 0,2 fokkal hidegebb volt szombat reggel, mint 1995-ben ugyanezen a napon Salgótarjánban – közölte a HungaroMet Zrt. szombaton a Facebook-oldalán.

Szombat hajnalban a leghidegebbet, mínusz 7,4 fokot Nyírtasson mérték, Nyírlugoson mínusz 6,8 fokot regisztráltak.

A meteorológiai szolgálat felhívta a figyelmet arra: vasárnapra virradóra is nagy területen csökkenhet 0 fok alá a hőmérséklet.

Már az urnáknál is megkezdődött az országgyűlési választás: az amerikai kontinensen már voksolnak, és folyamatosan jönnek a levélszavazatok

Hamarosan kezdődnek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Komoly KRESZ-szigorítás élesedik májustól: csúnya bírságot kaphat, aki erről nem tud

Iranian officials meet Pakistani PM ahead of US peace talks

