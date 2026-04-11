Megdőlt a hidegrekord hajnalban, és még most jön csak a java

Bár a fagy területi kiterjedése a felhőzet miatt kisebb volt az előző napokhoz képest, az előzetes adatok szerint mégis kissé, 0,2 fokkal hidegebb volt szombat reggel, mint 1995-ben ugyanezen a napon Salgótarjánban – közölte a HungaroMet Zrt. szombaton a Facebook-oldalán.

Szombat hajnalban a leghidegebbet, mínusz 7,4 fokot Nyírtasson mérték, Nyírlugoson mínusz 6,8 fokot regisztráltak.

A meteorológiai szolgálat felhívta a figyelmet arra: vasárnapra virradóra is nagy területen csökkenhet 0 fok alá a hőmérséklet.