2026. április 10. péntek Zsolt
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának székesfehérvári állomásán, a Városház téren 2026. április 10-én.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA

Orbán Viktor: „Hárommillió szavazatra lesz szükség vasárnap este és ehhez szükség lesz a határon túli magyarokra is”

Infostart

A Fidesz-KDNP elnöke Székesfehérváron tartott kampánygyűlést.

„Egyszer megkérdeztem Arnold Schwarzeneggert, hogy hány fekvőt tud csinálni, azt mondta, hogy csak onnantól számolja, amikor már fáj. A kampány is ilyen”– idézte a miniszterelnököt a Magyar Nemzet helyszíni tudósítója. Orbán Viktor szerint Székesfehérvár mindig szerencsét hozott a Fidesznek, így rem,éli, hogy most is így lesz.

A miniszterelnök kijelentette, hogy Magyarország előtt nehéz évek állnak. Majd közölte:

Hárommillió szavazatra lesz szükség vasárnap este és ehhez szükség lesz a határon túli magyarokra is

Hozzátette: 2010 óta sokat haladtunk a nemzet újraegyesítésében. Azt hangoztatta, hogy szükségünk van a határon túli magyarokra, hiszen néha a nemzettudatunk megbillen, de ők mindig egybetartanak minket. A kampány mindig egy lehetőség, hogy összejöjjünk – jelentette ki a miniszterelnök.

Azt állította, hogy a Békemenet óta a fideszesek vannak többségben és újból felhívta a figyelmet a választás tétje. Ezzel kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy 2022-ben megígérte, kívül tartja Magyarországot a háborúból. Szerinte most is erre van szükség, de ehhez nemzeti összefogás kellene.

A miniszterelnök a magyarok kizsebeléséről is beszélt, Szerinte ennek egyik eszköze, hogy Magyaországot bevonják különböző hitelszerződéseken keresztül Ukrajna finanszírozásába. Közölte, hbogy jelenleg az Európai Unió asztalán van a 90 milliárdos kölcsön mellett egy 800 milliárdos is, amivel generációkra eladósítanák az európaiakat, így a magyarokat is.

Orbán Viktor megismételte, hogy mennyire fontos ragaszkodni a szerinte olcsó orosz energiához.

„A magyarok általában évente 250 ezer forintot kell fizetniük a rezsiért, míg ez más európai országokban 1 millió forint körül van” – állította a miniszterelnök. Majd rámutatott: éppen ezért zárta el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság kőolajvezetéket, amit nem is akar megnyitni.

A miniszterelnök kormánya eredményei közé sorolta, hogy eddig 15 ezer milliárd forintot vett el a multiktól, amiből van többek között a családtámogatás. Szerinte a multik vissza akarják szerezni ezt a pénzt, ezért támogatják az ellenzéket.

Elismrte ughyanakkor, hogy az emberek igazságtalannak érzik az elmúlt négy évet, sokat dolgoztak és nem itt kéne tartanunk. De a háború blokkolja a gazdaságot – magyarázta Orbán Viktor. Hozzátette: azt meg kell becsülni, amit elértünk a szembeszél ellenére is, és a magyarok büszkék is a hazájukra és a teljesítményükre.

„Én is büszke vagyok arra, hogy a kormány a nehéz időkben nem magyarázkodni kezdett, hanem kitartott és megvédte a családokat.”

Majd azt mondta: amikor a családvédelemről van szó, akkor Magyarországon az a terv, hogy akik gyermeket vállalnak, azok is ugyanolyan szinten éljenek, mint a gyermektelenek. Ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő – emelte ki a miniszterenök.

Magyarország egy olyan ország, ahol, aki dolgozni akar, az dolgozhat – jelentette ki a kormányfő.

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

A választási szervek felkészültek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. Viszont figyelmeztetést tettek közzé: ne hagyják az utolsó pillanatokra a voksolást, mert sorok alakulhatnak ki, és senki ne felejtse otthon az igazolványát.
 

Késő este is erősödik a forint

A forint a tűzszünet hírére visszatért az iráni háború kitörése előtti szintekre, és azóta a fegyvernyugvással kapcsolatos bizonytalanság ellenére is tartja magát az árfolyam. A mai napon a hírek szerint az USA tárgyalni fog Iránnal Pakisztánban, a tárgyalás körülményeivel kapcsolatban azonban nagy a bizonytalanság. Mindeközben itthon már mindenki a vasárnapi választásokra figyel, így a piacot egyre inkább a választás kimenetelére való spekuláció is mozgatja. Délelőtt megérkeztek a márciusi adatok az államháztartási hiányról, amiből kiderült, hogy a teljes évre tervezett hiány több mint 80 százalékánál járunk az első negyedév végére.

Elszabadult a pokol a Fehér Házban: saját emberei buktatnák meg az elnöki székből Trumpot - ez verte ki a biztosítékot

Trump tells Iran to negotiate as Vance heads to Pakistan for peace talks

