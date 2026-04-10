Dobrev Klára: egyetlen pillanatra sem hajolt meg a gerincük

Dobrev Klára hangsúlyozta, nem nagyon lehetne szimbolikusabb helyre menni a vasárnapi választás előtt az egykori köztársasági elnök szobránál. Talán kevés olyan halkszavú politikus volt, mint Göncz Árpád, mert a szavak ereje nem a hangerejükben van, hanem abban, hogy mit mondanak – fogalmazott, hozzátéve: a szavak ereje abban van, hogy kiért állnak ki, és ki az, akinek az érdekében ezek a szavak elhangzanak.

Hangsúlyozta, hogy a volt államfő azért is szolgálhat mintául, mert bármi történt vele, „volt egy tartása, volt egy értékrendje, voltak elvei".

Emlékeztetett arra, hogy Göncz Árpádot a rendszerváltozás előtt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, mert kiállt azért, amiben hitt. Bizonyos értelemben az élet igazságosságát mutatja, hogy ebből a nagyszerű és tiszta emberből, aki soha nem árulta el az értékeit és az elveit, köztársasági elnök lett – emelte ki az ellenzéki politikus.

Hangsúlyozta, Göncz Árpád köztársasági elnökként „ott állt, amikor belefojtották a szót szélsőjobboldali, füttyögő, harsogó, kiabáló emberek”. Emberi nagyságával mindenkin felülemelkedett. Csak állt méltóságteljesen és hallgatott – emlékezett vissza Dobrev Klára.

„Mi, DK-sok nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a demokráciáért való kiállásunknak, az értékrendünknek, az elveinknek, az alapvető európai magyar köztársaságot építő gondolatainknak, annak a küzdelemnek, amit most folytatunk, az ereje, a motorja Göncz Árpádtól is származik” – jelentette ki a pártelnök.

Dobrev Klára arra kérte az egybegyűlteket, hogy emlékezzenek vissza az egykori államfő egyik legemblematikusabb mondatára: „azokat akarom szolgálni, akiknek szolgálója nincsen, a védteleneket”. Kevés jobb mondat és gondolat van, ami megfogalmazza, mit gondolnak a DK-sok arról, hogy mi a feladata az államnak, mi a feladata a kormánynak, mi a feladata a politikusoknak – közölte az EP-képviselő.

A választásra áttérve azt mondta, hogy nagyon büszke a Demokratikus Koalícióra, mert soha nem kötöttek kompromisszumot, nem hajolt meg a gerincük, soha egyetlenegy pillanatra sem adták fel az elveiket, az értékrendjüket.

Végül Dobrev Klára azt kérte, hogy mindenki gondolja végig: az az x, amelyet vasárnap behúz, nem egy napra, nem egy hétre szól, hanem évekre határozza meg Magyarország sorsát. Az az x egy döntés, ami után már nem lehet visszafordulni – hangsúlyozta.

A vasárnapi döntése mindenkinek azzal a felelősséggel történjen, hogy hosszú évekre eldől, lesz-e szolgálója azoknak, akiknek szolgálója nincsen, hogy erős Európában képzeli-e el az ország a jövőjét, hogy újra demokrácia lesz, vagy „maradunk az egypárti, totalitárius teljhatalom rendszerében” – mondta zárásként a DK elnöke.