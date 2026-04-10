2026. április 10. péntek Zsolt
Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke beszédet mond Göncz Árpád egykori államfõ fõvárosi szobránál tartott megemlékezésen 2026. április 10-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Dobrev Klára: egyetlen pillanatra sem hajolt meg a gerincük

Infostart / MTI

Aki európai, szabad, igazságos magyar köztársaságot akar, az szavazzon a Demokratikus Koalícióra! - mondta a DK elnöke az ellenzéki párt pénteki megemlékezésén Göncz Árpád egykori államfő fővárosi szobránál.

Dobrev Klára hangsúlyozta, nem nagyon lehetne szimbolikusabb helyre menni a vasárnapi választás előtt az egykori köztársasági elnök szobránál. Talán kevés olyan halkszavú politikus volt, mint Göncz Árpád, mert a szavak ereje nem a hangerejükben van, hanem abban, hogy mit mondanak – fogalmazott, hozzátéve: a szavak ereje abban van, hogy kiért állnak ki, és ki az, akinek az érdekében ezek a szavak elhangzanak.

Hangsúlyozta, hogy a volt államfő azért is szolgálhat mintául, mert bármi történt vele, „volt egy tartása, volt egy értékrendje, voltak elvei".

Emlékeztetett arra, hogy Göncz Árpádot a rendszerváltozás előtt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, mert kiállt azért, amiben hitt. Bizonyos értelemben az élet igazságosságát mutatja, hogy ebből a nagyszerű és tiszta emberből, aki soha nem árulta el az értékeit és az elveit, köztársasági elnök lett – emelte ki az ellenzéki politikus.

Hangsúlyozta, Göncz Árpád köztársasági elnökként „ott állt, amikor belefojtották a szót szélsőjobboldali, füttyögő, harsogó, kiabáló emberek”. Emberi nagyságával mindenkin felülemelkedett. Csak állt méltóságteljesen és hallgatott – emlékezett vissza Dobrev Klára.

„Mi, DK-sok nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a demokráciáért való kiállásunknak, az értékrendünknek, az elveinknek, az alapvető európai magyar köztársaságot építő gondolatainknak, annak a küzdelemnek, amit most folytatunk, az ereje, a motorja Göncz Árpádtól is származik” – jelentette ki a pártelnök.

Dobrev Klára arra kérte az egybegyűlteket, hogy emlékezzenek vissza az egykori államfő egyik legemblematikusabb mondatára: „azokat akarom szolgálni, akiknek szolgálója nincsen, a védteleneket”. Kevés jobb mondat és gondolat van, ami megfogalmazza, mit gondolnak a DK-sok arról, hogy mi a feladata az államnak, mi a feladata a kormánynak, mi a feladata a politikusoknak – közölte az EP-képviselő.

A választásra áttérve azt mondta, hogy nagyon büszke a Demokratikus Koalícióra, mert soha nem kötöttek kompromisszumot, nem hajolt meg a gerincük, soha egyetlenegy pillanatra sem adták fel az elveiket, az értékrendjüket.

Végül Dobrev Klára azt kérte, hogy mindenki gondolja végig: az az x, amelyet vasárnap behúz, nem egy napra, nem egy hétre szól, hanem évekre határozza meg Magyarország sorsát. Az az x egy döntés, ami után már nem lehet visszafordulni – hangsúlyozta.

A vasárnapi döntése mindenkinek azzal a felelősséggel történjen, hogy hosszú évekre eldől, lesz-e szolgálója azoknak, akiknek szolgálója nincsen, hogy erős Európában képzeli-e el az ország a jövőjét, hogy újra demokrácia lesz, vagy „maradunk az egypárti, totalitárius teljhatalom rendszerében” – mondta zárásként a DK elnöke.

Orbán Viktor-interjú – „jól elvégeztem a melót”

Választás előtt állunk, 3 millió szavazatot szeretnénk kapni. Nekünk nincs B tervünk – fogalmazott egy pénteki tévéinterjúban Orbán Viktor. A kormányfő úgy látja, a 2026-os, a 2027-es, de talán még a 2028-as év is nehéz lesz, de először is arra készül, hogy „egy nagy elejtett medve bundájával jelentkezzen a szűcsnél". Megadta a következő ciklus pilléreit is, amelynek egyike Paks III beindítása.
 

Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, ha továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése az olajszállítási lehetőségért cserébe – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján, amelyen az is elhangzott: nehéz hónapok várnak Ukrajnára, mert Amerika egyre kevésbé foglalkozik a térséggel.
 

Hát ez meg micsoda?! Szemet vetett a miniszter a nyugdíj-megtakarításokra, így rúgná be az európai gazdaságot

Több európai országnak kellene tőkefedezeti nyugdíjrendszert bevezetnie az északi államok és Hollandia mintájára. Ezzel jelentősen erősödhetne az európai tőkepiac – jelentette ki Niklas Wykman, a svéd pénzügyi piacokért felelős miniszter pénteken Helsinkiben.

Hatalmas fordulat az oktatásban: bejelentették a brutális reformot, már a házi feladatokat is a gép veszi kezelésbe

Átfogó oktatási reformot indít Kína, amelynek középpontjában a mesterséges intelligencia áll.

Vance warns Iran against 'trying to play' US as he heads to Pakistan for peace talks

The US vice-president was speaking to reporters before departing for Islamabad, where he is due to lead talks with an Iranian delegation.

