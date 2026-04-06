Kétmillió magyar autósnak most komoly tartozása van

A gépjárműadót április 15-ig kell megfizetni, vagyis az autósoknak kevesebb, mint két hét áll rendelkezésre, hogy ezt megtegyék – írja a vezess.hu a NAV közleménye alapján. Ha valaki elmulasztja ezt a megadott határidőig befizetni, akkor a NAV késedelmi pótlékot számíthat fel, szélsőséges esetben pedig akár mulasztási bírságot is kiszabhat. Egyelőre még a többség nem fizetett: legalább 2,3 millió autósnak kell cselekednie a következő napokban.

Több mint 200 ezren a NAV mobilappjában intézték a gépjárműadót.

A befizetésre mindenki megtalálja a neki legkényelmesebb verziót:

mobilappos,

fizetési linken keresztüli,

QR kódos,

bankkártyás,

átutalásos

lehetőséget is biztosít a hivatal.

Az adó összegét a határozat tartalmazza, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikusan vagy postán kézbesít az összes érintettnek. De a fizetendő adó a NAV-Mobil alkalmazásban is bármikor ellenőrizhető. Az applikációban néhány lépésben nemcsak a lekérdezés, hanem a befizetés is egyszerűen intézhető, és ugyanitt kérhető az automatikus, legfeljebb öthavi pótlékmentes részlet is.

A gépjárműadó átutalással is rendezhető, az összeget a 10032000-01079160 számlaszámra (NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla) kell befizetni, illetve kényelmes megoldás lehet a határozatban szereplő fizetési linken keresztüli fizetés. Fontos, hogy átutaláskor a közleményben az adóazonosító jelet vagy az adószámot kell feltüntetni, nem a rendszámot.