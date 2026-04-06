INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: pcess609/Getty Images

Kétmillió magyar autósnak most komoly tartozása van

Infostart

A több mint 3,5 millió érintett autósból április 1-ig már 1,2 milliónyian befizették a gépjárműadót – közölte az adóhatóság. Ez azt jelenti, hogy 2,3 millió autós még tartozik a több tízezres tétellel, a határidő április 15.

A gépjárműadót április 15-ig kell megfizetni, vagyis az autósoknak kevesebb, mint két hét áll rendelkezésre, hogy ezt megtegyék – írja a vezess.hu a NAV közleménye alapján. Ha valaki elmulasztja ezt a megadott határidőig befizetni, akkor a NAV késedelmi pótlékot számíthat fel, szélsőséges esetben pedig akár mulasztási bírságot is kiszabhat. Egyelőre még a többség nem fizetett: legalább 2,3 millió autósnak kell cselekednie a következő napokban.

Több mint 200 ezren a NAV mobilappjában intézték a gépjárműadót.

A befizetésre mindenki megtalálja a neki legkényelmesebb verziót:

  • mobilappos,
  • fizetési linken keresztüli,
  • QR kódos,
  • bankkártyás,
  • átutalásos

lehetőséget is biztosít a hivatal.

Az adó összegét a határozat tartalmazza, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikusan vagy postán kézbesít az összes érintettnek. De a fizetendő adó a NAV-Mobil alkalmazásban is bármikor ellenőrizhető. Az applikációban néhány lépésben nemcsak a lekérdezés, hanem a befizetés is egyszerűen intézhető, és ugyanitt kérhető az automatikus, legfeljebb öthavi pótlékmentes részlet is.

A gépjárműadó átutalással is rendezhető, az összeget a 10032000-01079160 számlaszámra (NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla) kell befizetni, illetve kényelmes megoldás lehet a határozatban szereplő fizetési linken keresztüli fizetés. Fontos, hogy átutaláskor a közleményben az adóazonosító jelet vagy az adószámot kell feltüntetni, nem a rendszámot.

Jön az év legfontosabb eseménye – Ez minden befektetésre hatással lesz

Jön az év legfontosabb eseménye – Ez minden befektetésre hatással lesz

A következő időszak hangulatát nagyban meghatározhatja a magyar piacon a vasárnapi parlamenti választások eredménye. Az esemény hatással lehet a forint árfolyamára és a részvénypiacra is, vagyis minden befektetést érinthet. A választás előtt azonban még jönnek fontos adatok a héten, főleg szerdán lesz érdemes figyelni.

Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket

Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket

Hiába próbálkozott éveken át Ják az illegális szemétlerakó felszámolásával, végső megoldásként a HulladékRadar maradt. Végigkísértük a helyzetet, és megmutatjuk azt is, mi történt.

Iran warns of 'devastating' retaliation after Trump's expletive-filled threats

Iran warns of 'devastating' retaliation after Trump's expletive-filled threats

Trump says he will strike Iran's power plants and bridges if the Strait of Hormuz is not open before an apparent deadline of 20:00 ET on Tuesday (01:00 BST Wednesday).

