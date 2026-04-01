Szerdán még ősz lesz, mégis reménykedhetünk

Szerdán a némi fátyol- és a nappal képződő gomolyfelhők mellett általában több órára kisüthet a nap, és már csak helyenként fordulhat elő gyenge eső, zápor, leginkább a délelőtti órákban. Napközben nagy területen megerősödik, kiemelten a Nyugat-Dunántúlon viharossá fokozódik az északias szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően

1 és 7 fok között alakul,

de a szélcsendes északi völgyekben gyenge fagy sem kizárt.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 10 és 16 fok között alakul.