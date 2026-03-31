2026. március 31. kedd Árpád
Tojások rekeszekben a Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. sápi telephelyén 2019. október 10-én. A Nemzetközi Tojásszövetség 20 évvel ezelőtt hirdette meg október második péntekére a tojás világnapját. Ezen a napon a tojás táplálkozásban játszott szerepének fontosságára hívják fel a figyelmet. Az anyatej után a tojás a legteljesebb, mással nehezen pótolható fehérje, zsírjai, ásványi anyagai és vitaminjai ideális arányúak, D-vitamin forrásként kimagasló jelentőségű.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Húsvéti ármeglepetés Magyarországnak

Infostart / MTI

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a hagyományosan húsvéti ételek, a sonka, a tojás, vagy a torma javarészt a tavalyi áron, vagy annál is olcsóbban kaphatók a nagy kereskedelmi láncok üzleteiben.

A szövetség keddi közleményében Kozák Tamás, a szervezet főtitkára kiemelte, a változatlan ár nem az árrésstop eredménye, hiszen ezek a termékek már tavaly ilyenkor is árrésstoposak voltak, sokkal inkább arról van szó, hogy a piaci folyamatok alakultak kedvezően.

A kínálat bőséges, de érdemes figyelni az árak és a minőség összhangjára, mert nagy lehet az árkülönbség az egyes termékek között. A füstölt áruból értelemszerűen olcsóbbak a pácolt termékek, a hagyományos füstölés hosszadalmas eljárás, amit meg kell fizetni – jegyezte meg a szövetség.

A legnagyobb kereskedelmi láncoknál a hagyományos húsvéti termékek szinte kizárólag hazai beszállítóktól származnak, akár tojást nézzük, akár a húskészítményeket, vagy a szezonális zöldségeket, mint a retek, az újhagyma, vagy a torma. Kivételek legfeljebb a prémium kategóriában adódhatnak – tette hozzá a közlemény.

Az OKSZ továbbra is arra hívja fel a figyelmet, hogy a kisebb kereskedelmi egységekben, vásárokon és piacokon sok helyütt felbukkanhatnak olyan termékek, amelyek nem megbízható forrásból származnak, ezért érdemes mindig a jól bevált kereskedőknél, ellenőrzött piacokon és termelőknél keresni a házias ízeket, és mindenütt ügyelni a termékek jelölésére – ajánlotta a szövetség.

Trump elérte legfőbb célját, Irán hajlandó befejezni a háborút – Híreink az iráni konfliktusról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, és olajszivárgás sem történt. Dubaj városát is támadta Irán: rakétákat lőtt ki rá, több robbanást is lehetett hallani. Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter keddi tájékoztatójában azt mondta, Donald Trump amerikai elnök megállapodást akar kötni Iránnal, de ha a perzsa állam ebbe nem megy bele, még intenzívebb háború jön. Az esti órákban Irán elnöke kijelentette, hogy országa kész befejezni a háborút, amennyiben elegendő garanciát kap. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Forradalmi újítást tesztelnek az egészségügyben: ez lehet a csodafegyver a végeláthatatlan várólisták ellen

A kórházi program mellett egy 800 ezer font keretösszegű mesterségesintelligencia-képzési pályázati alapot is létrehoztak.

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

