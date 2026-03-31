Elhunyt a volt soproni polgármester, különös kérése volt

A kisalfold.hu közlése szerint a volt városvezető vasárnap, családja körében hunyt el.

Walter Dezső Sopronban született, középiskolai tanulmányait a Széchenyi István Gimnáziumban végezte, majd gépészmérnöki diplomát szerzett. Közéleti pályafutásának kiemelkedő szakaszában, 2002 és 2006 között töltötte be Sopron polgármesteri tisztségét.

Végső búcsúztatása 2026. április 2-án, 15 órakor lesz a soproni evangélikus temetőben. A család kérése, hogy a gyászolók kegyeletüket koszorúk és virágok helyett adomány formájában fejezzék ki.

A virágokra szánt összeget a Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány részére, a Magnet Banknál vezetett 17600011–00004530–00200004 számú bankszámlára várják.