2026. március 31. kedd
Elhunyt a volt soproni polgármester, különös kérése volt

Életének 79. évében, 2026. március 29-én elhunyt Walter Dezső Péter gépészmérnök, vállalkozó, Sopron megyei jogú város korábbi polgármestere.

A kisalfold.hu közlése szerint a volt városvezető vasárnap, családja körében hunyt el.

Walter Dezső Sopronban született, középiskolai tanulmányait a Széchenyi István Gimnáziumban végezte, majd gépészmérnöki diplomát szerzett. Közéleti pályafutásának kiemelkedő szakaszában, 2002 és 2006 között töltötte be Sopron polgármesteri tisztségét.

Végső búcsúztatása 2026. április 2-án, 15 órakor lesz a soproni evangélikus temetőben. A család kérése, hogy a gyászolók kegyeletüket koszorúk és virágok helyett adomány formájában fejezzék ki.

A virágokra szánt összeget a Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány részére, a Magnet Banknál vezetett 17600011–00004530–00200004 számú bankszámlára várják.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt a volt soproni polgármester, különös kérése volt

Fordultak a tőzsdék, egyre vastagabbak a pluszok

Fordultak a tőzsdék, egyre vastagabbak a pluszok

Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában és Amerikában azonban már pozitív a hangulat, miután éjjel olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Estére vastag pluszba kerültek az amerikai indexek, miután a kiszivárgó hírek szerint Irán akár tárgyalna a háború lezárásáról, de csak garanciákkal, az irányadó amerikai indexek 2-3 százalékos pluszban állnak.

Húsvéti mozi és tv műsor 2026: ezeket a filmeket nézi rengeteg magyar az ünnepek alatt

Húsvéti mozi és tv műsor 2026: ezeket a filmeket nézi rengeteg magyar az ünnepek alatt

A húsvéti tévé- és moziműsor mellett olyan filmeket is ajánlunk, amit streamingen érdemes megnézni, vagy előkotorni a DVD-gyűjteményből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

