2026. március 26. csütörtök Emánuel
A parkfürdő Gyopárosfürdőn.
Nyitókép: gyoparosfurdo-oroshaza.hu/

Újranyílik egy kedvelt élményfürdő

Infostart / MTI

Hat év után pénteken újranyitják az élményfürdőt Gyopárosfürdőn. Az önkormányzat három hónapos üzemeltetésre kötött bérleti szerződést az egyik helyi szálloda üzemeltetőjével; közben előkészítik a hosszú távú üzemeltetésről szóló közbeszerzési eljárást – közölte Tatár Zoltán jegyző.

Elmondta, a legutóbbi képviselő-testületi ülésen egyhangú döntés született arról, hogy Napsugár Hotel igazgatója, Bazsó József három hónapra bérbe veheti a hat éve bezárt gyopárosfürdői fürdőkomplexum élményfürdő részét. Azért három hónapra, mert a törvény maximum 90 napra engedi versenyeztetési eljárás nélkül a bérleti szerződés megkötését – magyarázta a jegyző.

A bérleti díj mintegy havi 14 millió forint, viszont azzal szemben el kívánják számolni a medencék üzembehelyezési költségeit, a gépészet javítási költségeit, az épület karbantartásának költségeit, marketingköltségeket, engedélyezési költségeket, illetve egyéb értéknövelő beruházások költségeit, például a bekamerázást – tette hozzá.

Megjegyezte, az önkormányzatnak már az nyereség, ha az üzemeltetés költsége nem őt terheli.

A bérleti időszak alatt a gyógyászati részleg üzemeltetése továbbra is az orosházi Városüzemeltetési Zrt.-nél marad.

Tatár Zoltán elmondta, tárgyalnak egy magyar befektetői csoporttal is, amely a teljes fürdő üzemeltetése iránt érdeklődik. Hosszú távú, 10-12 évre szóló szerződés megkötésében gondolkoznak, ám ehhez közbeszerzési eljárást kell kiírni, ezt szeretnék előkészíteni a 90 napos bérleti szerződés időtartama alatt. Ha kicsúsznak az időből, akkor újabb 90 napra lehet új bérleti szerződést kötni – jelezte az MTI kérdésére.

Az orosházi jegyző közölte, a fürdőkomplexum 700 millió forintot nyert el korábban uniós pályázaton elsősorban az élményfürdő részleg energetikai korszerűsítésére.

Elmondta, egyeztettek az irányító hatósággal, amely jóváhagyta a bérleti szerződés megkötését. Végzik a felújítás előkészítését, arra is közbeszerzési eljárást kell majd kiírni, a munkálatok az idén nagy valószínűséggel még nem indulnak el. Bár a jövőbeli kivitelezés időszakosan érintheti a fürdő nyitvatartását, szerinte az nem „tántorítja el” az érdeklődő befektetői kört.

Tatár Zoltán elmondta, a fürdő hosszú távú üzemeltetésének kérdése, a közbeszerzési eljárás kiírása a legkorábban május végén, június elején kerülhet a képviselő-testület elé.

„Két kémbotrányról beszélünk, mind a kettő a Tisza Párté. Az egyik botrány egy újságíró fedőtevékenységű ügynöké. Ha valaki a Watergate-nél nagyobb botrányt szeretne, ez biztos, hogy nagyobb." Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter számos kérdésre válaszolt titkosszolgálati ügyekkel kapcsolatban, de sok kérdés irányult a benzin, a Mi Hazánk és Ukrajna témájára is.
 

A katari állami energiavállalat vis maiorra hivatkozva felfüggeszti egyes hosszú távú cseppfolyósított földgázszállítási szerződéseit több európai és ázsiai partnerrel, miután egy iráni rakétatámadás súlyos károkat okozott létesítményeiben. A fejlemény várhatóan tovább szűkíti a globális LNG-kínálatot. A lehetséges következményekről Deák András energiapolitikai szakértő beszélt az InfoRádióban.
 

Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
 
Az iráni háborúról érkező hírek határozzák meg továbbra is a devizapiaci kilátásokat, jelentős kilengéseket és gyakori irányváltásokat okozva a jegyzésben. Az euró-forint árfolyam a hetet 394 felett kezdte, ma reggelre azonban 388 alá csökkent a kurzus, míg a dollár jegyzése a hétfői 343-as árfolyam után 336 alatt kezdte a napot. A délelőtt folyamán aztán az olajárak emelkedésének és a dollár erősödésének nyomán gyengülni kezdett a forint, az euróval is a dollárral szembeni jegyzés is már 1 egységet meghaladó mértékben emelkedett a tegnap esti záráshoz képest.

The ruling could be the beginning of the end of social media as we know it, writes the BBC's technology editor Zoe Kleinman.

