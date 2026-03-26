Újranyílik egy kedvelt élményfürdő

Elmondta, a legutóbbi képviselő-testületi ülésen egyhangú döntés született arról, hogy Napsugár Hotel igazgatója, Bazsó József három hónapra bérbe veheti a hat éve bezárt gyopárosfürdői fürdőkomplexum élményfürdő részét. Azért három hónapra, mert a törvény maximum 90 napra engedi versenyeztetési eljárás nélkül a bérleti szerződés megkötését – magyarázta a jegyző.

A bérleti díj mintegy havi 14 millió forint, viszont azzal szemben el kívánják számolni a medencék üzembehelyezési költségeit, a gépészet javítási költségeit, az épület karbantartásának költségeit, marketingköltségeket, engedélyezési költségeket, illetve egyéb értéknövelő beruházások költségeit, például a bekamerázást – tette hozzá.

Megjegyezte, az önkormányzatnak már az nyereség, ha az üzemeltetés költsége nem őt terheli.

A bérleti időszak alatt a gyógyászati részleg üzemeltetése továbbra is az orosházi Városüzemeltetési Zrt.-nél marad.

Tatár Zoltán elmondta, tárgyalnak egy magyar befektetői csoporttal is, amely a teljes fürdő üzemeltetése iránt érdeklődik. Hosszú távú, 10-12 évre szóló szerződés megkötésében gondolkoznak, ám ehhez közbeszerzési eljárást kell kiírni, ezt szeretnék előkészíteni a 90 napos bérleti szerződés időtartama alatt. Ha kicsúsznak az időből, akkor újabb 90 napra lehet új bérleti szerződést kötni – jelezte az MTI kérdésére.

Az orosházi jegyző közölte, a fürdőkomplexum 700 millió forintot nyert el korábban uniós pályázaton elsősorban az élményfürdő részleg energetikai korszerűsítésére.

Elmondta, egyeztettek az irányító hatósággal, amely jóváhagyta a bérleti szerződés megkötését. Végzik a felújítás előkészítését, arra is közbeszerzési eljárást kell majd kiírni, a munkálatok az idén nagy valószínűséggel még nem indulnak el. Bár a jövőbeli kivitelezés időszakosan érintheti a fürdő nyitvatartását, szerinte az nem „tántorítja el” az érdeklődő befektetői kört.

Tatár Zoltán elmondta, a fürdő hosszú távú üzemeltetésének kérdése, a közbeszerzési eljárás kiírása a legkorábban május végén, június elején kerülhet a képviselő-testület elé.