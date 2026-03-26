Nyitókép: Unsplash

Két önvezető autó járja Budát

Infostart / MTI

Önvezető autók álltak tesztüzembe Budapesten, a csütörtökön bemutatott két jármű a próbaüzem során a főváros I. kerületének utcáit járja.

A Budai Várban tartott bemutatón Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos kifejtette: ha ezek az autók autonóm módon tudnak működni a Várban és a környékén, ilyen bonyolult közlekedési környezetben is, akkor „nincs olyan helye a világnak, ahol ne tudnának”.

A kormánybiztos felidézte: az Európai Unió 2050-re azt a célt tűzte ki, hogy senki ne haljon meg közlekedési balesetben az európai utakon. A balesetekért 90 százalékos valószínűséggel a járművezetők felelősek; az önvezető technológiák segítik a közlekedési balesetek elkerülését, valamint a környezetterhelés csökkentését – tette hozzá.

Kiemelte: Magyarország hozzájárul mindkét globális ügyhöz,

először Budapesten, majd több városban is, különböző környezetben üzembe helyezik a két autót. A következő időszakban lehetőség lesz arra, hogy ezekkel az érdeklődők szélesebb körben is megismerkedjenek.

„A járművek teljesen biztonságosak, és senkinek a munkáját nem veszik el” – hangsúlyozta Palkovics László.

A Zeekr 001 kínai elektromos autókba az autonóm vezetéshez szükséges technológiát az izraeli Mobileye szállította.

A kormánybiztos elmondta: a Magyarország és Izrael közötti technológiai együttműködés újabb fontos állomásához érkezett. Az izraeli innovatív ökoszisztéma és a magyarországi high-tech gyártási ökoszisztéma újabb ponton kapcsolódik össze, az autonóm vezetés területén.

A mesterséges intelligencia adta lehetőségeket mind a két ország kifejezetten magas szinten használja ki. Mind a két ország benne van az első harmincban azon nemzetközi értékelés szerint, amely azt vizsgálta, hogy mennyire van jelen a mesterséges intelligencia egy ország kultúrájában, technológiájában, akadémiai ügyeiben.

Palkovics László a bemutatót megelőző szakmai konferencián a többi között elmondta: Magyarországon 1996-ban készítették az első olyan járművet, amely képes volt felismerni a sávokat, és elkerülni azok nem szándékos elhagyását.

Az autonóm eszközök fejlesztéséhez Magyarország eddig is hozzájárult, már nemcsak gyártani tud járműveket, hanem fejleszteni és tesztelni is. Zalaegerszegen épült a világ legmodernebb járműipari tesztpályája, ami autonóm járművek tesztelésére is alkalmas – jelezte.

Magyarország továbbra is kiemelkedő szereplője szeretne lenni a mesterséges intelligencia és az autonóm járművek világának, és már látszanak a következő területek, amelyeket tovább szeretnének vinni, ilyen például a humanoid robotok fejlesztése – fejtette ki Palkovics László.

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Az Egyesült Államok számára nagyobb kihívás és anyagi teher az iráni háború, mint Teherán számára, mert utóbbi amellett, hogy hazai pályán van, jelentősen olcsóbb fegyvereket használ – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Csiki Varga Tamás, a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője.
 

Felállt a forint a délelőtti ütésből

Az iráni háborúról érkező hírek határozzák meg továbbra is a devizapiaci kilátásokat, jelentős kilengéseket és gyakori irányváltásokat okozva a jegyzésben. Az euró-forint árfolyam a hetet 394 felett kezdte, ma reggelre azonban 388 alá csökkent a kurzus, míg a dollár jegyzése a hétfői 343-as árfolyam után 336 alatt kezdte a napot. A délelőtt folyamán aztán az olajárak emelkedésének és a dollár erősödésének nyomán gyengülni kezdett a forint, az euróval is a dollárral szembeni jegyzés is már 1 egységet meghaladó mértékben emelkedett a tegnap esti záráshoz képest. Délután jött a fordulat a devizapiacon: a forint percek alatt ledolgozta délelőtti gyengülését.

A foglalási ablak átlagosan 10 nappal rövidült tavalyhoz képest.

US special envoy Steve Witkoff confirms that a 15-point peace plan has been sent to Iran. Earlier, Iran reportedly said it responded with its own conditions.

2026. március 26. 20:32
Vadonatúj pihenőkkel egészül ki az M4-es gyorsforgalmi út
2026. március 26. 20:22
37-szer szúrta meg édesanyját a drogos férfi, most megkapta az ítéletét
