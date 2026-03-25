ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.27
usd:
335.35
bux:
124061.36
2026. március 25. szerda Irén, Írisz
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
vérvétel vérminta labor
Nyitókép: Pixabay

Újabb szűrés lesz kötelező a várandós nőknek

Egyre gyakrabban fordul elő egy olyan betegség az anyáknál, ami veszélyezteti a születendő gyermeküket.

Az országos tisztifőorvos már február elején beszélt arról az InfoRádió Aréna című műsorában, hogy nagyon megnőtt a születéskori szifilisz esetszáma, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pedig már akkor bejelentette, hogy térítésmentesen gyorsteszteket biztosít Magyarország összes szülészete számára. A kérés akkor az volt, hogy minden, bizonyított negatív szifiliszteszt nélküli nőnél végezzék el a gyorstesztet annak érdekében, hogy mielőbb elkezdhessék a szükséges kezelést, ha adott esetben kiderül az érintett anyáról, hogy fertőzött.

Most elkészült egy törvénytervezet, amely kötelezővé teszi a szifilisz szűrését várandós nőknél nemcsak az első, hanem a harmadik trimeszterben is.

Amennyiben a várandós nem vett részt gondozáson, szüléskor a szülést vezető orvos kezdeményezi a szifilisz gyorstesztet, és az eredményt az újszülött-gyógyásznak haladéktalanul jelenti.

A módosítás az annak hatályba lépése előtt megkezdett gondozásban is alkalmazandóvá teszi az új szűrési szabályokat, és előírja a szűrések eredményeinek dokumentálását a gondozási könyvben. A rendelet, ha elfogadják, 2026. július 1-jén lép hatályba.

Szexuális úton terjedő betegségről van szó, és sajnos voltak olyan esetek, amikor az újszülöttek halálát gondozatlan terhesség előzte meg. Surján Orsolya országos tisztifőorvos az InfoRádióban kiemelte: egyre több az olyan eset, amikor az érintett nem tudja megmondani, hány kontaktja volt, kikkel volt szexuális kapcsolata, vagy nem tudja azok elérhetőségét. „Ilyen körülmények között nagyon nehézkes a kontaktkutatás, illetve a kontaktok preventív kezelése”, ezért egyre jobban terjed a szifilisz – magyarázta.

Kezdőlap    Belföld    Újabb szűrés lesz kötelező a várandós nőknek

egészségügy

szifilisz

szűrővizsgálat

várandósság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csatatér: öt „országos" versenyző indul, de három erős jelölt között dőlhet el a győzelem a budapesti 12-es választókörzetben

Az országgyűlési választásokon nagy verseny várható az Újpestet és részben Angyalföldet is magában foglaló budapesti 12. választókerületben. Fidesz–Tisza–DK versenyre lehet számítani az egyéni helyért, de a Mi Hazánk és a Kutyapárt is fajsúlyos jelöltet indít.
 

Orbán Viktor: fokozatosan leállítjuk az ukrajnai gázszállításokat

A szerdai kormányülésen előterjesztést tesz a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte: Ukrajna 30 napja blokkolja az olajszállítást hazánk felé a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a korábban megtámadott létesítmény működését.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.25. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a friss uniós fejlettségi rangsor - nincs okunk az örömre

2025-ben Magyarország az Európai Unió fejlettségi szintjének 76%-án állt - derül ki az Eurostat ma megjelent előzetes adataiból. A mutatónk az elmúlt 5 évben gyakorlatilag nem változott, és bár tavaly további pozíciót nem vesztettünk, a hozzánk hasonló fejlettségű országokhoz képest továbbra is relatív alulteljesítők vagyunk. Az uniós rangsorban mögöttünk a gyorsan felzárkózó Bulgária, a mélyrepülését befejező Görögország, Lettország és az újra közelítő Szlovákia található. Eközben Lengyelország befogta Portugáliát, Szlovénia és Csehország pedig továbbra is hozza spanyol fejlettségi mutatót.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jönnek a tavaszi áramszünetek Magyarországon: ezt minden itt lakónak tudnia kell - pontos dátumok!

A vállalatcsoport hetek óta a fejlesztések átütemezésén dolgozik, és csak az oktatási intézményeket érintő, valamint a sürgős és halaszthatatlan munkákat végzi el.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump's 15-point plan passed to Tehran as Iran says US is 'negotiating with itself'

Iran has received the plan according to reports from Pakistan, which is acting as an intermediary. An Israeli minister tells the BBC that Iran is "probably" unlikely to agree to it.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×