Újabb szűrés lesz kötelező a várandós nőknek

Az országos tisztifőorvos már február elején beszélt arról az InfoRádió Aréna című műsorában, hogy nagyon megnőtt a születéskori szifilisz esetszáma, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pedig már akkor bejelentette, hogy térítésmentesen gyorsteszteket biztosít Magyarország összes szülészete számára. A kérés akkor az volt, hogy minden, bizonyított negatív szifiliszteszt nélküli nőnél végezzék el a gyorstesztet annak érdekében, hogy mielőbb elkezdhessék a szükséges kezelést, ha adott esetben kiderül az érintett anyáról, hogy fertőzött.

Most elkészült egy törvénytervezet, amely kötelezővé teszi a szifilisz szűrését várandós nőknél nemcsak az első, hanem a harmadik trimeszterben is.

Amennyiben a várandós nem vett részt gondozáson, szüléskor a szülést vezető orvos kezdeményezi a szifilisz gyorstesztet, és az eredményt az újszülött-gyógyásznak haladéktalanul jelenti.

A módosítás az annak hatályba lépése előtt megkezdett gondozásban is alkalmazandóvá teszi az új szűrési szabályokat, és előírja a szűrések eredményeinek dokumentálását a gondozási könyvben. A rendelet, ha elfogadják, 2026. július 1-jén lép hatályba.

Szexuális úton terjedő betegségről van szó, és sajnos voltak olyan esetek, amikor az újszülöttek halálát gondozatlan terhesség előzte meg. Surján Orsolya országos tisztifőorvos az InfoRádióban kiemelte: egyre több az olyan eset, amikor az érintett nem tudja megmondani, hány kontaktja volt, kikkel volt szexuális kapcsolata, vagy nem tudja azok elérhetőségét. „Ilyen körülmények között nagyon nehézkes a kontaktkutatás, illetve a kontaktok preventív kezelése”, ezért egyre jobban terjed a szifilisz – magyarázta.