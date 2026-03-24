Horrorboltot zárt be a fogyasztóvédelem – videó

Súlyos élelmiszer-biztonsági és higiéniai hiányosságokat tárt fel a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság három különböző kereskedelmi egység ellenőrzése során – írja sajtóközleményében az NKFH.

A hatósági ellenőrzés alá vont Brutál Diszkont üzletben végzett ellenőrzés során lejárt élelmiszereket találtak a polcokon, köztük kifejezetten érzékeny fogyasztói csoportoknak szánt termékeket is. Emellett több termékről hiányzott a minőségmegőrzési idő és a tételazonosító jelölés is, ami súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent.

A jelölések hiánya nem csupán a fogyasztók megtévesztésére alkalmas, hanem kizárja a termékek eredetének és útjának nyomonkövetését is.

Az ilyen gyakorlat az élelmiszer-hamisítás gyanúját is felveti, tekintettel arra, hogy az eltávolítás a valós lejárati idő elfedésére is irányulhat.

A MARKET POINT kereskedelmi egységben végzett ellenőrzés során a hatóság több élelmiszerkategóriát érintő, rendszerszintű hiányosságokat tárt fel. Az intézkedések feldolgozott élelmiszerekre, helyben sütött termékekre, valamint zöldség-gyümölcs árukra egyaránt kiterjedtek.

Az ellenőrzés során szintén több magyar nyelvű jelöléssel nem rendelkező, illetve lejárt minőségmegőrzési idejű termék került azonosításra mind a polcokon, mind a hűtőkben. A kifogásolt termékek között szerepeltek húskészítmények, tejtermékek, édességek és gyorsfagyasztott áruk is.

Ezek forgalmazása közvetlen élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent, ezért a hatóság az érintett tételek azonnali kivonását és értékesítésük megtiltását rendelte el.

A hatóság továbbá jelentős mennyiségben azonosított nyomonkövethetetlen termékeket is, különösen a helyben sütött péksütemények körében. Egyes fánk- és töltött pékárutételek esetében sem a tételazonosítás, sem a megfelelő jelölés nem volt biztosított, így azok eredete és kezelése nem volt visszakövethető. Ezen termékek tárolása során továbbá komoly higiéniai problémák is felmerültek. Az ilyen termékek forgalmazása súlyosan sérti az élelmiszerlánc-biztonsági előírásokat.

A zöldség-gyümölcs kínálat ellenőrzése során további hiányosságok kerültek feltárásra, több termék esetében hiányzott a származási ország, az osztályba sorolás és a fajta megjelölése, így a vásárlók nem kaptak megfelelő tájékoztatást a termékek eredetéről és minőségéről.

Az ilyen jelölési hiányosságok nemcsak a fogyasztói jogokat sértik, hanem a tisztességes piaci versenyt is torzítják.

Az ugyancsak ellenőrzött AKCIÓPONT üzletben feltárt állapotok kirívóan súlyosak voltak. Az ellenőrök szennyezett eladóteret és raktárt, elhanyagolt, koszos és rozsdás berendezéseket, valamint általános rendezetlenséget tapasztaltak. A mennyezetről pókháló és lerakódott szennyeződés lógott, a takarítás teljes hiánya egyértelmű volt. Az üzletben lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszereket – köztük bébiételt – kínáltak, több termék pedig semmilyen módon nem volt nyomonkövethető.

Különösen aggályos körülmény volt, hogy a földön tárolták a csomagolatlan élelmiszereket, miközben az eladótérben kutya is tartózkodott, a takarítóeszközök szétszórva hevertek, és fertőtlenítőszer is az élelmiszer közvetlen közelében volt elhelyezve. A HACCP rendszer hiánya, a hűtési napló vezetésének elmaradása, a dolgozók képzésének és egészségügyi alkalmasságának hiányosságai tovább növelték a kockázatot. A feltárt jogsértések olyan mértékűek voltak, hogy a hatóság az üzlet működését azonnali hatállyal felfüggesztette. Az egység csak a teljes körű takarítást és a hiányosságok megszüntetését követően nyithatott meg újra.

Az élelmiszer-biztonsági ellenőrzések elsődleges célja a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme, valamint a jogkövető vállalkozások támogatása.

A lejárt, nem megfelelően tárolt vagy ismeretlen eredetű élelmiszerek komoly egészségügyi kockázatot hordoznak, különösen a gyermekek és más érzékeny csoportok, így például idősek, kismamák, allergiában, vagy valamely ételérzékenységben szenvedők számára. A higiéniai hiányosságok pedig kedveznek a kórokozók elszaporodásának, ami akár tömeges megbetegedésekhez is vezethet. A hatóság ellenőrzései kiterjednek többek között a higiéniai feltételek meglétére, a jelölésekre, valamint a termékek nyomonkövethetőségének biztosítására is, hiszen ezek hiánya esetén a nem biztonságos termékek gyors kivonása sem garantálható.

Az ellenőrzéseket követően az üzemeltetők eleget tettek jogszabályi kötelezettségeiknek, biztosítva az élelmiszer-biztonsági és higiénia szabályok betartását, így a hatósági fellépés elérte célját.

Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok kiemelten ellenőrzik az élelmiszer-biztonsági szabályok betartását a fogyasztók érdekében. Ugyanakkor a vásárlóknak érdemes körültekintően dönteni: ha egy üzletben több ilyen intő jel is tapasztalható, célszerű elkerülni a vásárlást, hiszen ezek a körülmények nemcsak a termék minőségét, hanem a fogyasztók egészségét is veszélyeztethetik.