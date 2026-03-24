2026. március 24. kedd Gábor, Karina
Nyitókép: Magyar Kétfarkú Kutya Párt / Facebook

Aki nem akar a Kutyapártra szavazni, az nem is fog – így áll most az MKKP kampánya

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak is vannak egyéni jelöltjei, de csak a listán kérik a szavazatokat – ennek ellenére a párt rengeteg kritikát kap azért, hogy nem lép vissza a választástól. Az MKKP kampányának legújabb eseményei.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt sem hagyta szó nélkül a lehallgatási botrányt. A pártlista 3. jelöltje, Sándor Balázs országos politikai koordinátor és ajkai önkormányzati képviselő a Külgazdasági és Külügyminisztérium épülete előtt beszélt erről.

„Itt nem az újságíróval és nem a lehallgatással van a probléma, hiszen egy médiamunkatárs végezze a munkáját. Itt azzal van probléma, hogy a külügyminisztérium és a magyar állam ennyire nem figyel a biztonságos adatainkra. És a szuverenitásvédelem jó lenne, ha nem csak egy jól hangzó kampánytéma lenne, hanem valós védelem, és tök mindegy, hogy keleti vagy nyugati fenyegetésről van szó.”

Nagy Dávid listavezető szerint a Kutyapárt megérett arra, hogy bejusson a parlamentbe. A politikus a Partizán műsorában nyilatkozott.

„Ha mindenki ránk szavaz, akinek mi vagyunk a legszimpibbek listán, akkor be fogunk jutni a parlamentbe. Nekünk ezzel van dolgunk, hogy azt fogadják el az emberek, hogy azzal együtt, hogy mérgező a közéletünk, és ezt a Fidesz mérgezi elsősorban, ne felejtsük el. Ha megvan az 5 százalék, márpedig ennyi emberünk van, akinek mi vagyunk a legszimpibbek, és ránk szavaznak, akkor bent leszünk.”

A Kutyapárt nagy nyomás alatt áll, hogy lépjenek vissza a Tisza javára; Neulinger Ágnes, a lista 2. jelöltje szerint nemcsak vicces válaszuk van ezekre a kommentekre. A politikus az InfoRádióban beszélt erről.

„Azért indulunk el, mert vannak szavazóink, akik ránk szeretnének szavazni, ha nem ránk akarnának szavazni, akkor másra szavaznának, ez ennyire egyszerű. És attól, hogy nem vagyunk ott a szavazólapon, a helyzet nem nagyon változik meg. Ugye akit már le lehetett beszélni, aki eleve úgy gondolta, hogy máshova kell szavaznia, szerintem már ezt a döntését meghozta. Lemaradtak olyan választópolgárok, akik vagy megosztják a szavazatukat, tehát listán támogatnak majd minket – ugye nekünk a listás annyiban fontosabb, hogy az visz be minket a parlamentbe. Mindenkit arra biztatunk, aki a Kutyapárt munkáját, amit az elmúlt sok évben már végeztünk, parlamenti szinten is szeretné látni, az listán mindenképpen szavazzon ránk, és egyéniben pedig az elkötelezett támogatóink is minket fognak választani.”

A Kutyapárt egy úgynevezett hiánypótló busszal járja az országot, a kampányra kapott állami támogatás felét pedig pályázati úton, civil szervezetek között osztják szét.

Kezdőlap    Belföld    Aki nem akar a Kutyapártra szavazni, az nem is fog – így áll most az MKKP kampánya

Varga Mihály: sok a bizonytalanság, de a magyar gazdaság erősebb, mint 2022-ben

Varga Mihály: sok a bizonytalanság, de a magyar gazdaság erősebb, mint 2022-ben

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on tartotta az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa. A döntés indoklásáról és a friss piaci-gazdasági események értelmezéséről sajtótájékoztatón számol be Varga Mihály jegybankelnök.

Hatalmasat fordult a kocka a hazai lakáspiacon: eltűnőben van egy fontos árkülönbség

Hatalmasat fordult a kocka a hazai lakáspiacon: eltűnőben van egy fontos árkülönbség

A Zenga.hu adatai szerint ma már kétszer annyian keresnek családi házat, mint lakást, miközben korábban kiegyenlített volt az arány.

Israel and Iran continue to strike each other after US says plans for talks with Tehran remain 'fluid'

Israel and Iran continue to strike each other after US says plans for talks with Tehran remain 'fluid'

Donald Trump says he delayed strikes on energy targets after "productive" conversations with Tehran, but Iran said suggestions of such talks were "fake news".

