Szántód, 2020. október 20. Komp tart a Tihanyi-félszigettől Szántód felé a Balatonon. MTVA Fotó: Molnár Bernáth László
Nyitókép: MTVA Fotó: Molnár Bernáth László

Forgalmas kikötőnél épülhet a Balaton új látványossága

Infostart

Olyan helyen épülhet kilátó, ahol találkozik a vízpart, a hajóállomás és a kerékpárút.

A Balaton egyik legforgalmasabb partszakaszán, a balatonmáriafürdői hajóállomás szomszédságában épülhet kilátó – írja a sonline.hu. A környék eleve találkozóhely: sok a várakozó, az érkező és induló utas, valamint a sétálgató és bicikliző.

A Csősz-kilátó ötlete egy helyi lakostól, egyben vitorlás kapitánytól származik, aki valódi patrióta. Innen jött a gondolat, hogy miért ne lehetne egy olyan kilátót létrehozni, ami nem elszigetelt látványosság, hanem része a mindennapi balatoni mozgásnak. Az elnevezés sem véletlen:

a Csősz-kilátó neve a környék szőlőművelő múltjára utal, amikor a csőszök magasabb pontokról figyelték a területeket.

Ezt a régi funkciót ültetnék át mai formába, mai környezetbe.

A kilátó tervéről Balogh Mátyás, Balatonmáriafürdő polgármestere beszélt a hírportálnak. A projekt egyelőre még az előkészítés elején jár, nincs kész terv és pontos költségszámítás sem. Most az a feladat, hogy egy építész bevonásával megnézzék, milyen feltételekkel lehet megvalósítani az elképzelést. A településvezető úgy fogalmazott, a cél „nem egy látványos beruházás, hanem egy olyan kilátó létrehozása, amely természetesen illeszkedik a környezetbe, és valóban használják majd az emberek”.

