Lélekjelenlét: mentőben indult be a szülés

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzése szerint a család azonnal hívta a segélyhívót, és a legközelebbi mentőegység perceken belül a helyszínre ért, hogy megvizsgálja az édesanyát. A mentők eredetileg kórházba szerették volna szállítani a kismamát, de a szülés beindult a mentőautóban.

A mentő félreállt, és a bajtársak összehangolt munkájának köszönhetően a kismama néhány perc alatt világra hozta egészséges kislányát, Zoét, aki azonnal felsírt. A gyors reagálásnak és a szakértelemnek köszönhetően mind az édesanya, mind az újszülött stabil állapotban volt, amikor az ellátáshoz egy esetkocsi is csatlakozott, majd a mentők folytathatták útjukat a kórház felé.

A bejegyzés hozzászólásai között az Országos Mentőszolgálat az újszülöttnek boldog és egészséges életet kívánt, a szülőknek és a mentésben résztvevőknek pedig gratuláltak.